Прямая линия президента, скорее всего, пройдет в июне. Общение Владимира Путина с гражданами может быть приурочено к одному из праздников — Дню России 12 июня или Дню защиты детей 1 июня. Эксперты считают, что перенос связан не только с недавними акциями протеста, на фоне которых «невыгодно проводить прямую линию», но и с тем, что к общению президента с народом в администрации президента (АП) хотят «сформулировать повестку» президентской кампании.

Как сообщает “Ъ” со ссылкой на два источника, близких к АП, прямая линия президента, скорее всего, пройдет в июне и может быть приурочена к одному из праздников — Дню России 12 июня или Дню защиты детей 1 июня. Использование властями «символизма праздников» вчера обсуждалось на медиафоруме ОНФ. Особое внимание ОНФ с подачи управления по общественным проектам Кремля уделил идеологии праздников, которые могут способствовать объединению граждан. У 12 июня, согласно исследованию ВЦИОМа, один из самых низких рейтингов. Напротив, День защиты детей и День космонавтики (12 апреля) считаются перспективными с точки зрения единения граждан.

О том, что прямая линия в этом году будет перенесена, 20 марта заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин проведет прямую линию позже апреля, но «раньше августа». «Просто связано с графиком президента, и так, чтобы было, собственно, удобно ему»,— объяснил он.

Владимир Путин общается с россиянами в прямом эфире ежегодно с 2001 года. Год от года выступления Владимира Путина становились все длиннее. 15 декабря 2011 года (через пять дней после многотысячной акции против фальсификаций на выборах) премьер и кандидат в президенты Путин общался с народом чуть больше четырех с половиной часов. Не проводилась прямая линия только в 2012 году — тогда она была перенесена на весну 2013 года. В 2013–2016 годах прямая линия проходила в апреле. Первая прямая линия в 2001 году была самой популярной у телезрителей — ее посмотрели 72% телеаудитории. Рейтинги программы снизились во время работы Владимира Путина премьер-министром, а новый рост популярности телеформата произошел в 2014 году после присоединения Крыма.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков связал перенос прямой линии с массовыми протестами 26 марта, «о которых президент явно говорить не хочет». «Тема коррупции очень взрывоопасная. Это бросает тень не столько на Дмитрия Медведева, сколько на самого Владимира Путина»,— считает эксперт. «Коррупционный скандал — это не только расследование Алексея Навального. Фильм лег на уже растущие снизу негативные настроения. По моим подсчетам, которые на самом деле преуменьшены, только за последние два года появилось 750–800 сообщений о коррупционных скандалах»,— говорит господин Гудков.

Политолог Константин Калачев считает, что проведение прямой линии в июне «может стать отправной точкой для начала президентской кампании». «Дело не только в том, что сейчас невыгодно проводить прямую линию из-за акций протеста. Дело в том, что выходить на прямую линию нужно уже с кампанией. Нужно время, чтобы продумать драматургию, тактический ресурс, месседж, имиджевые характеристики. Возможно, администрация президента не успевает сформулировать повестку кампании, изложить стратегию»,— сказал эксперт. По его словам, «на прямой линии должны объяснить, почему россияне должны голосовать за Владимира Путина, показать образ привлекательного будущего».

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