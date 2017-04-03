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Портрет Мао Цзэдуна художника Энди Уорхола продали за $12,7 млн

Портрет Мао Цзэдуна, выполненный известным американским художником Энди Уорхолом (1928-1987), ушел с молотка в Гонконге $12,7 млн. Об этом сообщили организаторы торгов из аукционного дома Sotheby’s.

Покупателем картины выступил азиатский коллекционер, пожелавший остаться анонимным. Лот ушел в пределах своей оценочной стоимости, которая составляла 90-120 млн гонконгских долларов ($11,6 — 15,5 млн), передает ТАСС.

Портрет основателя КНР был выполнен в 1973 году в технике шелкографии с использованием акриловых красок. «Великий кормчий» изображен в красном френче на коричневом фоне, его лицо окрашено в желтый цвет. Всего Уорхол выполнил целую серию разноцветных крупноформатных портретов Мао в этом же стиле, размеры нынешнего полотна составляют 127 на 106,6 см.

Энди Уорхол — культовая фигура в истории движения в искусстве, которое получило название «коммерческий поп-арт». В 1962 году он создал свои популярные картины «Зеленые бутылки «Кока-колы» и «Банки супа «Кэмпбелл», после чего начал активно сотрудничать как фотограф и художник со звездами. Мастер эпатажа и создатель портретов Мэрилин Монро, Элвиса Пресли, Лайзы Минелли, Джимми Картера, он остается одним из самых продаваемых художников современности.

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Портрет Мао Цзэдуна художника Энди Уорхола продали за $12,7 млн

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 апреля 2017 г. [10:05]

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Курьер.Среда.Бердск

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