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Позвонить по пачке сигарет пытался невменяемый водитель в Новосибирске

Toyota Carina, Mazda Demio и Nissan Bluebird двигались по ул. Выборной в Новосибирске со стороны ТЭЦ-5 в направлении ул. Кирова. В районе остановки «НГПУ» «Тойота» и «Мазда» остановились на светофоре, а водитель «Ниссана» затормозить не успел и собрал паровоз.

Предположительно, он был нетрезв. После ДТП мужчина крепко уснул в своем автомобиле. К моменту прибытия аваркома «Автоспас» водитель «Блюберда» крепко спал — разбудить его не удалось. Инцидент произошел 2 апреля.

Проснувшись, молодой человек по имени Александр, как он представился, попытался набрать номер телефона и позвонить по пачке сигарет. На вопрос комиссаров, кому он собирается позвонить, ответил, что звонит хозяину. Водитель несколько раз нажимал воображаемые кнопки на сигаретной пачке и даже разворачивал пачку к комиссарам, чтобы показать им кнопки.

Неизвестно, сколько бы времени он «дозванивался» до нужного ему абонента, но аваркомы прервали затянувшуюся сцену и объяснили водителю, что ему никто не ответит, потому что он звонит по сигаретной пачке.

Видео с мобильного приложения «Автоспас» в Youtube

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Позвонить по пачке сигарет пытался невменяемый водитель в Новосибирске

Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 апреля 2017 г. [10:00]

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Курьер.Среда.Бердск

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