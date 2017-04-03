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В понедельник утром в Новосибирском районе произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.
По предварительной информации, сегодня, 3 апреля, около 8.00 в селе Барышево у дома №48 по улице Мичурина произошло столкновение пассажирского микроавтобуса «Пежо Боксер» и «Ниссана Авенир».
— В результате аварии травмы получили двое пассажиров микроавтобуса, они обратились в медицинское учреждение за помощью. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняют причины и обстоятельства произошедшего, — рассказали в полицейском ведомстве.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 апреля 2017 г. [09:40]
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