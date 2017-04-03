В понедельник утром в Новосибирском районе произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

По предварительной информации, сегодня, 3 апреля, около 8.00 в селе Барышево у дома №48 по улице Мичурина произошло столкновение пассажирского микроавтобуса «Пежо Боксер» и «Ниссана Авенир».

— В результате аварии травмы получили двое пассажиров микроавтобуса, они обратились в медицинское учреждение за помощью. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняют причины и обстоятельства произошедшего, — рассказали в полицейском ведомстве.

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