Городской дом культуры Бердска объявил конкурс «Первым делом самолеты!», который пройдет в День Победы. 9 Мая в Бердске выберут самую «летную» детскую коляску, велосипед или самокат.

По мнению организаторов, тема оформления колясок выбрана не случайно — история Бердска неразрывно связана с историей военной авиации, с «Красными соколами», которых готовили на бердском аэродроме. Заявки подаются до 28 апреля.

Участникам конкурса необходимо оформить детскую коляску (летний или зимний вариант), детский велосипед или другую детскую технику, используя любые технологии и дополнительные приспособления и аксессуары, не мешающие движению коляски, велосипеда и не представляющие опасности для окружающих, в соответствии с темой конкурса.

Тема Конкурса — «Бердские соколы» (коляска в форме самолета, виды самолетов времен Великой отечественной войны и соответствующая форма одежды пилота и сопровождающих).

Адрес предоставления работ: Бердск, ул. Ленина,31, тел./30679, e-mail: gcd-metod@mail.ru Куратор: Пучкова Татьяна Анатольевна — начальник культурно-массового отдела МБУ «ГЦКиД», справки по телефону: 383 (41) 30679.

справка История Бердска неразрывно связана с историей военной авиации. В 1941-м и в первой половине 1942 года на фронт ушли сотни бердчан, которые приняли участие в тяжёлых битвах за Москву, Ленинград, Сталинград. В это же время на высоком левом берегу реки Берди, для проживания курсантов учебного полка дальней авиации разместили перебазированный из Сталинградского лётного училища — «сталинских соколов». Здесь же находился госпиталь, где лечили раненных в боях лётчиков. Более ста лётчиков, прошедших обучение на бердском аэродроме, были награждены боевыми орденами. А трём «соколам» присвоено звание Героя Советского Союза.

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