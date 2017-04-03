Подать объявление, поздравление, некролог, объявление с фото в газеты «Народ знает всё» и «Курьер.Среда.Бердск» теперь можно через интернет. На сайтах www.kurer-sreda.ru и www.vesiskitim.ru в навигации при клике на рубрику «Объявления в газеты» перейдете в раздел приема объявлений. Процесс займет 2 минуты. Оплата – картой, веб-деньгами и другими способами с помощью Робокассы. Можно заходить в раздел приема объявлений сразу по ссылке http://www.kurer-sreda.ru/dogazeta Все вопросы по онлайн-подаче объявлений можно задать по тел.8(383-41)2-70-12

Можно прочесть о правилах подачи объявлений в газеты.

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