У печатных изданий остается все меньше шансов попасть к читателю. Об этом говорилось на площадке «Печатные СМИ» медиафорума ОНФ, который проходит в Санкт-Петербурге. «Почта России» постоянно повышает стоимость своих услуг, не обеспечивая при этом своевременную доставку печатных изданий, из-за чего граждане отказываются от подписки, сокращаются сети киосков, а доступ в другие торговые точки ограничивается из-за низкой рентабельности продаж местных изданий. Участники площадки предложили привлечь к решению задачи органы власти, прежде всего муниципальные, поскольку именно на них возложена обязанность проводить работу по информированию граждан. Например, один из вариантов – использовать обеспеченность местных жителей точками продажи газет и журналов в качестве одного из критериев оценки деятельности муниципальных властей.

Несмотря на активное развитие электронных СМИ, по данным ВЦИОМ, три четверти россиян (77%) продолжают использовать печатные СМИ, при этом 31% читают газеты и журналы несколько раз в неделю. А 51% граждан доверяют именно периодике, предпочитая узнавать информацию именно из нее.

Журналисты, участвовавшие в работе площадки «Печатные СМИ», отмечали, что крайне малое количество точек распространения газет и журналов – это проблема, особенно болезненно бьющая по читателям из удаленных от столиц регионов. В районных центрах, небольших городах, где распространение Интернета пока очень низкое, за последние годы почти не осталось газетных киосков.

В докладе Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям говорится, что с 2008 по 2014 г. число киосков в России снизилось с 42 тыс. до 28,5 тыс. За 2015 г. их число сократилось на 3% и составило 27,9 тыс. (даже с учетом киосков в Республике Крым). Как следствие, на один специализированный объект, торгующий прессой, сегодня приходится 5 тыс. 241 человек, что серьезно затрудняет приобретение периодических изданий в розницу.

Нормативы Минкомсвязи (один киоск по продаже прессы на 1,5 тыс. жителей) носят рекомендательный характер, и выполнение их региональными и муниципальными властями не учитывается в качестве показателей социально-экономического развития регионов и муниципальных образований. В итоге, как выяснилось, данные нормативы соблюдаются лишь в Калининградской области (1 тыс. 731 житель на киоск в 2014 г. и 2 тыс. 197 жителей на киоск в 2015 г.).

Вызывает вопросы и сама работа «Почты России». По мнению участников Медиафорума ОНФ, малоэффективной оказалась реализация розничных тиражей изданий через почтовые отделения. По данным Ассоциации распространителей печатной продукции, в 2016 г. падение тиражей в целом по рынку печатных СМИ в денежном выражении составило 6%, по объему реализованной продукции – 14%.

«Почта России» утверждает, что реализует какой-то масштабный проект по поддержке российских печатных СМИ с помощью почтовой розницы, что в отделениях организованы зоны для продажи прессы, стойки с выкладкой газет и так далее. По факту – ничего этого нет, а если и выкладывается какая-то пресса, то это сканворды, кулинарные рецепты и тому подобное. Результат соответствующий: у нас в районе 30 почтовых отделений все вместе продают 50 экземпляров нашей газеты. Поэтому мы у себя в редакции решили: будем развивать свою розницу через магазины шаговой доступности. Конечно, не все владельцы соглашаются, но одного из 10 уговариваем, и практически во всех точках продажи растут», – поделился главный редактор «Народной газеты Северского района» Александр Харченко (Краснодарский край).

Представители региональных и местных печатных СМИ рассказали и о попытках наладить распространение своей продукции в сетевых супермаркетах. Как правило, ретейлеры отказываются принимать местные и региональные газеты, ссылаясь на маленький тираж, и отдают предпочтение федеральным изданиям.

«У нас торговые сети перед газетами закрыли дверь плотно. Хотя мы к ним пытались попасть несколько лет. Но мы им неинтересны, наша смешная цена от 10 до 20 руб. за номер не вселяет в них желание взять нас на свои прекрасные полки с дорогим глянцем. Сетевики говорят: «Если беремся чем-то торговать, то мы должны брать товар во все регионы, местная пресса – не наш продукт», – описала ситуацию главный редактор газеты «Курьер. Среда. Бердск» Галина Коморникова (Новосибирская область).

В налаживании отношений как с крупными ретейлерами, так и с другими торговыми точками на территории поселений (магазинами, торговыми киосками, автозаправочными станциями) помощь органов власти оказалась бы кстати. По итогам обсуждения участники встречи предложили для более эффективного решения проблем, накопившихся на рынке распространения печатной прессы, дополнить установленные правительством РФ критерии оценки эффективности деятельности муниципальных органов власти критерием обеспеченности муниципалитета точками продажи прессы.

Ведь одна из задач муниципалитетов – предоставлять проживающим в них гражданам социально значимую информацию. Это должно сподвигнуть местную власть заняться налаживанием контактов с торговыми сетями, чтобы обеспечить местным жителям доступ к муниципальным и региональным изданиям. Руководитель Центра правовой поддержки журналистов и координатор законодательных инициатив ОНФ в Госдуме Наталья Костенко отметила, что для того чтобы решить данную проблему, возможно, потребуется внесение изменений в законодательство. Она пообещала, что этот вопрос депутаты Госдумы проработают вместе с Минкомсвязи.

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