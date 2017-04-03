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61-летний бердчанин Евгений Михайлов стал лидером первенства России по лыжному марафону среди любителей «Новосибирский лыжный сверхмарафон – мемориал В. Переганчука». Турнир в Новосибирске собрал свыше 300 участников. Спортсмены со всей Сибири приехали определить лидера на дистанции 60 км!
— Дистанция большая: необходимо рассчитывать силы и поддерживать спортивную дееспособность. В конце заезда подбодрил участника и как будто свои силы ему отдал, — вспоминает спортсмен. – Свело ногу и последние 800 метров дались тяжело.
Как отметили в бердском управлении физкультуры и спорта, для спортсменов старше 60 лет в рамках соревнований проводился полумарафон – в целях безопасности самые взрослые участники шли не 60 км, а вполовину меньше — 30. Но и это более полутора часов непрерывной работы на дистанции!
Евгений Михайлов — опытный лыжник, постоянный участник всех массовых городских заездов и крупных турниров среди ветеранов. В этом году показал отличный результат в составе команды бердчан на спартакиаде пенсионеров Новосибирской области. Входит в любительских клуб лыжников столицы Сибири, где стоит в первых строчках рейтинга. Планировал участие в чемпионате России по биатлону, но не смог поехать. Также он — прекрасный волейболист. И начал свой спортивный путь именно с этого вида спорта.
Помимо Евгения Михайлова в марафоне отлично выступили и другие представители бердского лыжного клуба «Метелица».
Среди женщин в своих возрастных группах Светлана Бобылева стала серебряным призером соревнований, а Людмила Паволяева завоевала бронзовую медаль. Также в число призеров вошли Денис Андреев («серебро» на дистанции 30 км) и Александр Филинов («бронза» на дистанции 60 км). Александр Гашников среди участников до 60 лет занял первое место! Спортсмены благодарят руководителя клуба «Метелица» Владимира Павловича Головина, который объединил единомышленников и дал возможность ветеранам продолжить свой спортивный век.
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