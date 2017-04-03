Известие о запрете Украины въезда на территорию страны российской певицы Юлии Самойловой, выбранной представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2017″ в Киеве, известную модель Наталью Водянову это очень возмутило.

Ее «эта история по-человечески задела» и она создала петицию в защиту Юлии. Ведь по правилам «Евровидения» страна, принимающая конкурс, должна обеспечить всем участникам возможность получить въездную визу на весь период проведения мероприятия.

«Единственным способом повлиять на несправедливость ситуации будет нам, гражданам России и Украины сплотиться и добиться права ее участия, поддержать Юлию на простом человеческом уровне, — аргументировала Водянова. — Евровидение в этом году делает особый акцент на инклюзивных ценностях и уважении многообразия (diversity). Это — прекрасная миссия, и тем сильнее задевает несоответствие заявляемого и реального, превращая конкурс Евровидение в Евроненавидение.

Я не участвую сама и никогда не призываю к политическим дискуссиям, в том числе и сейчас, я говорю об одной главной правде — о любви.

Мы, люди, должны защищать и поддерживать друг друга. Мы должны стараться через боль, страдание, отчуждение и даже ненависть стремиться любить друг друга. Когда мы отвергаем или относимся пренебрежительно к правам любого человека, независимо от его национальности и возможностей, мы как общество, по-крупному подставляем себя и показываем, что нами можно так манипулировать и управлять.

Мне очень больно от того, что происходит между Украиной и Россией. Если бы мы все — граждане Украины и России — сплотились здесь, где у нас есть голос, и где мы — сила, и добились того, чтобы Юля поехала на конкурс, то мы бы показали, что МЫ — не хотим этой вражды!!!

Моя бабушка с Украины, у меня там половина родни. И я очень надеюсь, что меня услышат мои Украинские друзья и близкие и поддержат мои слова.

Подпишите мою петицию. Каждая подпись под этой петицией станет не только словом в поддержку справедливости, но голосом против вражды наших народов, в поддержку всех наших друзей и близких по обе стороны границы, во имя мира и любви.

Спасибо, Наталья Водянова».

Петицию она собирается направить в Европейский Вещательный союз, президенту Украины Петру Порошенко, исполнительному продюсеру Евровидения Йон Ола Санд, заместителю руководителя Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Павлу Грицаку, генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту и пезиденту России Владимиру Путину.

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