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29 марта Новосибирским областным судом постановлен обвинительный приговор в отношении Артема Берендюги и Александра Жигулина за совершение разбоя и убийство.
Суд установил, что в ночное время 31 августа 2016 года несовершеннолетний Берендюга позвонил диспетчеру такси и вызвал автомобиль к дому, расположенному в Татарске Новосибирской области. Ожидая такси, Берендюга и Жигулин взяли в доме два ножа и вышли к воротам дома. Когда подъехал автомобиль, Берендюга и Жигулин попросили водителя открыть крышку багажного отделения и, когда водитель отвлекся, нанесли ему множественные удары ножами в грудь, спину и шею.
Убедившись, что водитель не подает признаков жизни, Жигулин и Берендюга положили его тело в багажник автомобиля, похитили из автомобиля аккумулятор и два сотовых телефона, после чего скрылись с места преступления. От полученных телесных повреждений наступила смерть водителя.
Приговором суда Берендюга осужден к 9 годам лишения свободы со штрафом в размере 25 000 рублей, Жигулин к 16 годам лишения свободы со штрафом в размере 50 000 рублей с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, с отбыванием осуждёнными основного наказания в исправительной колонии Жигулиным — строгого режима, Берендюгой – общего режима.
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