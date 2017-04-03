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СМИ: в Чечне задержали сотню геев

За последние несколько недель в Чечне произошли массовые задержания мужчин, которых заподозрили в гомосексуальности, пишет «Новая газета». Издание подчеркивает, что информация была подтверждена «беспрецедентно большим количеством источников», в том числе местными ЛГБТ-активистами, источниками в республиканском управлении ФСБ, МВД, прокуратуре и администрации главы республики.

Источники газеты в чеченских спецслужбах назвали волну задержаний «профилактической зачисткой» и пояснили, что она связана с намерениями ЛГБТ-активистов из других регионов провести акции в нескольких городах Северного Кавказа.

Издание также сообщает, что некоторые из мужчин, заподозренных в нетрадиционной сексуальной ориентации, были убиты. ​«Новой газете» известны имена уже троих погибших, однако наши источники утверждают: жертв намного больше», — подчеркивает газета.

По данным «Новой газеты», среди задержанных — представители чеченского муфтията, «включая известных, влиятельных и близких к главе республике религиозных деятелей», а также двое известных чеченских телеведущих.

Авторы статьи отмечают, что в ближайшее время собираются обратиться в Следственный комитет, Генеральную прокуратуру и администрацию президента России и потребовать проведения расследования. «Мы намерены предоставить следствию персональные данные убитых и потребовать возбуждения уголовного дела», — говорится в статье.

Пресс-секретарь главы республики Альви Каримов на вопрос РБК, действительно ли более 100 мужчин в Чечне задержаны по подозрению в гомосексуальности, ответил, что слышит об этом впервые. «Я газету [публикацию «Новой газеты»] не комментирую. Я от вас в первый раз слышу об этом», — сказал он.

Глава пресс-службы МВД по Чечне Магомед Дениев также заявил, что о задержаниях ему ничего не известно, и предположил, что это может быть «шуткой». «Может, это первоапрельская шутка? Мы такую информацию «Новой газете» не давали», — сказал он.

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СМИ: в Чечне задержали сотню геев

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 апреля 2017 г. [07:50]

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