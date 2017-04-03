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Время работы супермаркетов сокращать не будут

Минпромторг РФ настороженно относится к идее ограничения времени работы магазинов крупных сетей — это может нанести ущерб экономике и лишить граждан определенных преимуществ, считает статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

В пятницу первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский заявил, что сенаторы и депутаты Госдумы к осени хотят внести в нижнюю палату парламента поправки в закон о торговле, которые ограничат круглосуточную работу крупных торговых сетей. По его словам, эта инициатива направлена на то, чтобы малые формы торговли могли конкурировать с крупными сетями.

«Минпромторг очень настороженно относится к идее законодательного запрета работы крупных магазинов в ночное время и в выходные, хотя такой законопроект на рассмотрение не поступал… Мы убеждены, что поздняя работа магазинов в России и возможность купить продукты за пределами светлого времени суток и в выходные — безусловное конкурентное преимущество для потребителей. Лишение граждан такой возможности, помимо ущерба экономики, очевидно сделает потребительскую среду менее комфортной», — сказал РИА Новости Евтухов.

Он указал, что подобный запрет действительно существует в ряде стран — например, в Германии — но с каждым годом ослабляется. «Однако запрет на ночную работу и работу в выходные — не повсеместная практика. Самое главное — в странах Запада и Азии очень широко развита несетевая розница, которая в России зачастую подавляется административно. Да и сама торговля развита гораздо больше, чем в России», — подчеркнул замминистра.

Евтухов напомнил, что по количеству торговых площадей на тысячу жителей Россия как минимум в два раза отстает от стран Европы и Северной Америки. «Нужно не вводить запреты и ограничения для крупных торговых сетей, а всячески развивать малые форматы торговли — ярмарки, рынки, нестационарную и мобильную торговлю. А вот с этим как раз и есть проблемы», — добавил он.

«Сейчас регулирование торговой отрасли достаточное, поэтому нужно делать прямо противоположные вещи: всячески ослаблять административный гнет розницы, прежде всего малых форматов. Это касается, в том числе, правил продажи алкоголя, которые одни из самых жестких в мире», — заключил заместитель министра.

Новости smi2.ru

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Время работы супермаркетов сокращать не будут

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 апреля 2017 г. [07:35]

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