О пенсиях наших. Вот почитайте на досуге. И подумайте, в какой стране мы живём. Можно сказать , что государство «законными» методами сворачивает пенсионную программу.

Видимо, нашему правительству захотелось взять пример с тех стран, где практически не выплачиваются пенсии (к примеру, Тайланд).

Вспоминаются слова из песни Игоря Талькова: «Не вращайте глобус, вы не найдёте, На планете Земля стран таких не отыскать, Кроме той роковой, в которой вы все не живёте, Не живёте, потому что нельзя это жизнью назвать.»

С каждым днём события в нашей стране будут происходить с всё в более ускоренном темпе. На что раньше уходили годы, теперь понадобятся может быть месяцы. И уже не будет времени у нас удивляться чему-либо и успевать реагировать на события в стране.

Наверное, я озвучил мысли многих или немногих. Время покажет. Всем всех благ.

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