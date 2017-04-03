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Пенсии скоро совсем отменят?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Александр:

О пенсиях наших. Вот почитайте на досуге. И подумайте, в какой стране мы живём. Можно сказать , что государство «законными» методами сворачивает пенсионную программу.

Видимо, нашему правительству захотелось взять пример с тех стран, где практически не выплачиваются пенсии (к примеру, Тайланд).

Вспоминаются слова из песни Игоря Талькова: «Не вращайте глобус, вы не найдёте, На планете Земля стран таких не отыскать, Кроме той роковой, в которой вы все не живёте, Не живёте, потому что нельзя это жизнью назвать.»

С каждым днём события в нашей стране будут происходить с всё в более ускоренном темпе. На что раньше уходили годы, теперь понадобятся может быть месяцы. И уже не будет времени у нас удивляться чему-либо и успевать реагировать на события в стране.

Наверное, я озвучил мысли многих или немногих. Время покажет. Всем всех благ.

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 апреля 2017 г. [05:25]

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Снег, ветер: юго-западный
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03 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

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Снег, ветер: западный, юго-западный
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