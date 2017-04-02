USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
В районе магазина «Сантимо» найден паспорт Гуненко Виктории Михайловны.
Обращаться по телефону 8 953 797 3045.
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 02 апреля 2017 г. [19:00]
[23:25] Поэт Евгений Евтушенко скончался на 85 году жизни в США
[19:00] Найден паспорт Гуненко
[17:15] Освободить задержанных на акциях против коррупции потребовали в Новосибирск...
[23:25] Поэт Евгений Евтушенко скончался на 85 году жизни в США
[19:00] Найден паспорт Гуненко
[17:15] Освободить задержанных на акциях против коррупции потребовали в Новосибирск...
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: 2 C°, ветер: 5.3 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: западный, юго-западный
|
Днем: 1 C°, ветер: 6.7 м.с.
Снег, ветер: юго-западный
|
Днем: 1 C°, ветер: 6.7 м.с.
Снег, ветер: западный, юго-западный