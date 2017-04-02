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Найден паспорт Гуненко

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Иван:

В районе магазина «Сантимо» найден паспорт Гуненко Виктории Михайловны.

Обращаться по телефону 8 953 797 3045.

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 02 апреля 2017 г. [19:00]

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Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: западный, юго-западный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 57%

02 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 6.7 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 30%, облачность: 67%

03 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 6.7 м.с.

Снег, ветер: западный, юго-западный
Вероятность осадков: 39%, облачность: 78%

04 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

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