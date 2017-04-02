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Освободить задержанных на акциях против коррупции потребовали в Новосибирске

Вечером в воскресенье, 2 апреля, управление МВД по новосибирской области рампространило официальную информацию:

— Согласованные с городскими властями акции завершились в воскресенье в центре Новосибирска на площади Ленина. Нарушений общественного порядка не зафиксировано, задержанных нет.

Около 500 новосибирцев вышли на пикет против коррупции. Они потребовали освободить всех задержанных на протестных акциях 26 марта и напомнили премьер-министру Дмитрию Медведеву его же слова о коррупции.

Пикет начался в сильный снегопад 2 апреля. На площади Ленина собрались, в основном, молодые люди возраста абитуриентов и студентов.

К ним присоединились активисты движения Вячеслава Мальцева «Новая оппозиция» или «Артподготовка», которым было от 30 лет и больше. На куртках у них оказались желто-зеленые ленты с цифрами «5.11.2017», передает Тайга.инфо.

«Кто сказал, что революция будет 5 ноября? Мальцев?» — спрашивал активистов пожилой прохожий. «Народ сказал», — ответили ему.

В толпе не заметили действующих депутатов или представителей каких-либо партий кроме незарегистрированной Партии прогресса. Среди студентов и школьников выделялись начальник комитета мэрии по взаимодействию с административными органами Анатолий Потапов и начальник управления правового обеспечения минрегионполитики облправительства Евгений Бузмаков.

На усыпанном снегом постаменте памятника Ленину кто-то из участников вывел «20!8» — символ президентской кампании Алексея Навального. При этом далеко не все пришедшие молодые люди оказались его сторонниками — больше говорили о нетерпимости к коррупции, произволу власти и правоохранительных органов.

Главный транспарант акции растянулся метров на 20. На нем значилась цитата Медведева: «Коррупция должна стать неприличной». Многие участники пришли с плакатами «Свободу узникам совести».

Выступления с трибуны проходили без звукоусиливающей аппаратуры, тем не менее участники не расходились и даже отвечали возгласами поддержки. «Сегодня истекает неделя с задержаний в Москве. Первые наши соратники скоро выйдут. Начальник штаба Алексея Навального Леонид Волков — уже через три дня, но есть и те, кому дали 25 суток», — начал пикет Андрей Гладченко.

«Мы с вами прекрасно видели всплеск новой волны недовольных коррупцией, которая уже стала основой нашего государства. Мы ждали, что власти дадут какую-то реакцию на расследование о Дмитрии Медведеве. В любой другой стране его бы уже отстранили на время расследования, но не в России. Мы не дождались какой-либо реакции, поэтому 100 городов вышли на акции 26 Марта, — напомнил Гладченко. — <…> Мы заметили, что страна неоднородна, неоднородна власть, потому что во многих городах акции были согласованы».

Гладченко отверг обвинения в том, что на антикоррупционные митинги «выходят за деньги», звучавшие от представителей федеральной власти. После него толпа поддержала едва слышное выступление организатора несанкционированной акции протеста, прошедшей в Искитиме 26 марта. На нее, напомним, составили административный протокол.

Как и на организатора пикета против коррупции в Бердске Дениса Пискунова. Пока, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», дата судебного заседания по статье о нарушении закона о митингах в отношении Пискунова в бердском суде не назначена.

Затем на трибуну поднялся один из активистов мальцевского движения. «Мы удивляемся, почему живем плохо, неужели у нас ленивый народ. Нет, просто все богатства нашей страны, лежат за границей. <…>Власть это — народ!», — заявил он.

«Власть это народ!» — подхватила толпа.

По оценкам Тайги.инфо, на площади Ленина собралось до 500 человек. Мэрия насчитала порядка 400. Акция прошла без эксцессов.

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Освободить задержанных на акциях против коррупции потребовали в НовосибирскеОсвободить задержанных на акциях против коррупции потребовали в Новосибирске

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 02 апреля 2017 г. [17:15]

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