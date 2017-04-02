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Сын Евгения Евтушенко: отец умер от рака

Сын скончавшегося в субботу поэта Евгения Евтушенко заявил, что его отец был болен раком. Об этом он рассказал в интервью агентству Associated Press, передает ТАСС.

«Он скончался мирно, безболезненно», — заявил Евгений Евтушенко — младший. «Я держал его за руку около часа до его кончины, он знал, что он любим», — добавил он. Сын поэта рассказал, что впервые его отцу диагностировали рак около шести лет назад, после чего его прооперировали и удалили часть почки, однако недавно рак вернулся. «Его состояние резко ухудшилось в пятницу», — отметил он.

Поэт Евгений Евтушенко скончался в США на 85-м году жизни. С 12 марта он находился в клинике города Талса (штат Оклахома). Поэт был лауреатом Государственных премий СССР и РФ. В 1963 году он был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Евтушенко — автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира.

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Сын Евгения Евтушенко: отец умер от рака

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 02 апреля 2017 г. [16:55]

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Курьер.Среда.Бердск

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