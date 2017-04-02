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Улетел в кювет и перевернулся ВАЗ в районе Бердска

На трассе недалеко от Бердска утром 2 апреля перевернулась машина — «ВАЗ-2110″. О произошедшем сообщили подписчики группы АСТ-54.

— На подъезде к Бердску со стороны Искитима на крыше в кювете лежит «ВАЗ-2110″. Других участников аварии поблизости не видно. Скорее всего, водитель «Десятки» не справился с управлением автомобиля, — сообщили пользователи.

Напомним, циклон в виде сильного ветра, мокрого снега и дождя обрушился на Новосибирскую область в пятницу, 31 марта. Уже второй день в области идет снег, дует сильный холодный ветер. Температура при этом не опускается ниже минус 5 градусов.

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Улетел в кювет и перевернулся ВАЗ в районе Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 02 апреля 2017 г. [12:30]

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Курьер.Среда.Бердск

[23:25] Поэт Евгений Евтушенко скончался на 85 году жизни в США

[12:30] Улетел в кювет и перевернулся ВАЗ в районе Бердска

[07:50] Провалился грунт на проезжей части

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[12:30] Улетел в кювет и перевернулся ВАЗ в районе Бердска

[07:50] Провалился грунт на проезжей части


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Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: западный, юго-западный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 57%

02 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 6.7 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 30%, облачность: 67%

03 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 6.7 м.с.

Снег, ветер: западный, юго-западный
Вероятность осадков: 39%, облачность: 78%

04 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

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