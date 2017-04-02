— На подъезде к Бердску со стороны Искитима на крыше в кювете лежит «ВАЗ-2110″. Других участников аварии поблизости не видно. Скорее всего, водитель «Десятки» не справился с управлением автомобиля, — сообщили пользователи.

Напомним, циклон в виде сильного ветра, мокрого снега и дождя обрушился на Новосибирскую область в пятницу, 31 марта. Уже второй день в области идет снег, дует сильный холодный ветер. Температура при этом не опускается ниже минус 5 градусов.

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