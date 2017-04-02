На улице Ушакова у дома №33 провалился грунт на проезжей части. Это происходит третий год подряд, и к тому же ужасный запах канализации.

В 2015 году просто закопали. Устраняя проблему в 2016, решили найти причину обвала и, раскапывая грунт, повредили водоснабжение. Жителей ближайших домов оставили на месяц без воды.

После долгих дискуссий с Горводоканалом (ГВК), купив трубы за счет жильцов, устранили порыв водоснабжения и привели поверхность дороги в надлежавший вид. «Спонсоры» попросили у (ГВК) подписать акт, подтверждающий покупку и передачу труб. Получили ответ, что данной фирмы уже нет: «закрылась».

Жителями было написано заявление в прокуратуру на ГВК. После долгих разбирательств с ГВК ответ один: той фирмы нет и взять не с кого. Так обычно простому люду не добиться правды. Важно то, что «новая» фирма осталась в том же составе и «все» всё понимают.

В этом году все повторяется: запах, яма. Наверное, фирме опять надо будет менять название. Мы все понимаем пока есть ямы, есть заработок у «ВСЕХ». НО СКОЛЬКО ЭТО МОЖЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ??? На данный момент территория не огорожена, а по данной улице ходят дети в первую школу, что может привести к плачевным последствиям, особенно в темное время суток.

Надеемся, в этом году администрация Бердска заинтересуется данным фактом. И службы нашего города быстро устранят данную проблему на этой улице.

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