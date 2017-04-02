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Поэт Евгений Евтушенко скончался на 85 году жизни в США, сообщила его вдова Мария Новикова.
«Он скончался несколько минут назад в окружении родных и близких. Мирно, во сне, от остановки сердца», — сказала она. Новикова не стала отвечать на вопрос о дате и времени похорон. «Извините, никаких комментариев никому», — заявила вдова.
Поэта госпитализировали накануне в тяжелом состоянии.
Евгений Евтушенко родился в 1932 году в Иркутской области. На его счету 19 поэм, в том числе «Бабий Яр», «Коррида», «Под кожей статуи Свободы». Он также получил известность также как прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актер. В 1991 году поэт заключил преподавательский контракт с университетом в штате Оклахома и с тех пор проживает с семьей в США.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 02 апреля 2017 г. [23:25]
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