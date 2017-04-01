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Столичное управление следственного комитета РФ возбудило уголовное дело о призыве к массовым беспорядкам по факту появившихся в сети призывах к участию в несанкционированной акции в центре Москвы в воскресенье, пишет Интерфакс.
«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК РФ (призыв к массовым беспорядкам)», — сообщила «Интерфаксу» представитель главка Юлия Иванова. По ее словам, 29 марта в интернете, то есть в свободном доступе для неограниченного круга лиц, неустановленным лицом под псевдонимом размещены текстовые сообщения, призывающие к действиям крайне экстремистского толка. «Следствием принимаются меры к установлению лиц, разместивших призывы к преступным действиям», — отметила Иванова.
Ранее столичная прокуратура предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых акциях в центре города в воскресенье.
31 марта Генеральная прокуратура России потребовала от Роскомнадзора заблокировать интернет-ресурсы, призывающие граждан выйти на массовую акцию 2 апреля на Красной площади в Москве и в крупных городах России.
Со своей стороны, в Роскомнадзоре сообщили, что получили требования Генпрокуратуры и разослали уведомления сайтам о необходимости удалить призывы выйти на акцию в воскресенье.
В пресс-службе столичного главка полиции агентству сообщили, что в мэрию Москвы не поступало заявок на проведение мероприятий в этот день. Полиция предупредила, что проведение такой акции не санкционировано. Более того, сами якобы организаторы данного мероприятия, которым приписывается эта инициатива, отвергают в ней свое участие, добавил сотрудник пресс-службы.
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