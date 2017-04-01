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СК: Евгении Васильевой возвращены лишь картины

Распространяемая в СМИ информация со ссылкой на неизвестные источники якобы о возврате Евгении Васильевой арестованного имущества не соответствуют действительности, сообщает СК РФ.  Следствием еще в ходе расследования уголовного дела были арестованы счета, драгоценности, недвижимость и картины, принадлежавшие Евгении Васильевой. Напомню, после проведения экспертизы арест был снят лишь с картин, как не представляющих никакой художественной ценности. Что же касается остального имущества, то о снятии с него ареста ходатайствовала защита Васильевой, но все эти ходатайства оставлены следствием без удовлетворения.

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СК: Евгении Васильевой возвращены лишь картины

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 01 апреля 2017 г. [22:45]

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Курьер.Среда.Бердск

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Снег, ветер: юго-западный
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03 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

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Днем: 1 C°, ветер: 6.7 м.с.

Снег, ветер: западный, юго-западный
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04 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

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