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Распространяемая в СМИ информация со ссылкой на неизвестные источники якобы о возврате Евгении Васильевой арестованного имущества не соответствуют действительности, сообщает СК РФ. Следствием еще в ходе расследования уголовного дела были арестованы счета, драгоценности, недвижимость и картины, принадлежавшие Евгении Васильевой. Напомню, после проведения экспертизы арест был снят лишь с картин, как не представляющих никакой художественной ценности. Что же касается остального имущества, то о снятии с него ареста ходатайствовала защита Васильевой, но все эти ходатайства оставлены следствием без удовлетворения.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 01 апреля 2017 г. [22:45]
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