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Спортсмены почтили память воинов-бердчан

В рубрику «Сообщи свои новости» написал ДЮСШ «Авангард»:

С 27 по 30 марта в ДС «Авангард» Бердска прошел XXXIII юношеский турнир по волейболу памяти воинов-бердчан, погибших в локальных войнах. Почтить память наших земляков съехались команды из Омска, Томска, Искитима, Новосибирска, Кемерово и Бердска. Всего в соревнованиях приняло участие 27 команд.

Юные волейболисты порадовали хорошей и эмоциональной игрой. Особенно хотелось бы отметь команду «Авангард» г. Бердск выступавшую в категории первого года обучения. По словам главного судьи соревнований Анатолия Скоробогатова, мальчишки молодцы, не смотря на небольшой волейбольный опыт и столь юный возраст показали себя настоящими спортсменами: не испугались соперника, не упали духом и как итог завоевали свой первый кубок за 1 место.

Турнир оказался непредсказуем, не смотря на то, что были явные лидеры, до момента сохранялась неопределенность, кто же станет победителем, а кто призёром.

В результате четырехдневных баталий тройка лидеров распределилась следующим образом:

категория юноши 2002-2003 г.р. 1 место – ЦИВС Новосибирск 2 место – ДЮСШ Искитим 3 место – «Авангард» Бердск

категория юноши 2004-2005 г.р. 1 место – «Кедровка» Кемерово 2 место – «Планер» Томск 3 место – «Авангард» Бердск

категория юноши первого года обучения 1 место – «Авангард» Бердск 2 место – «Планер» Томск 3 место – «Заря» Искитим

По итогам соревнований лучшими игроками турнира стали: Илья Городилов (Кемерово) Павел Борисов (Томск) Дмитрий Лихницкий (Бердск) Никита Евзрезов (ЦИВС Новосибирск) Сергей Цицер (Искитим) Кирилл Власов (Бердск)

Хотелось бы поблагодарить ребят за хорошую игру и пожелать дальнейших побед!

Более подробную информацию (таблицы игр. фото) можно посмотреть на сайте ДЮСШ «Авангард».

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Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 01 апреля 2017 г. [16:00]

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