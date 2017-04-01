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Вернулись чемпионы турнира «Крымский подснежник»

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Жорa:

Здравствуйте. Вчера домой в Бердск вернулись пятикратные чемпионы турнира «Крымский подснежник», футболисты и тренера команды Кристалл-Стиллайн 2004года.

Поздравляем с очередной победой ребят и уважаемых тренеров, все больше и больше привлекает этот турнир футболистов со всей России и ближнего зарубежья. Так держать!

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 01 апреля 2017 г. [15:55]

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Курьер.Среда.Бердск

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[16:00] Спортсмены почтили память воинов-бердчан

[15:55] Вернулись чемпионы турнира «Крымский подснежник»

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Вероятность осадков: 14%, облачность: 56%

01 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

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Днем: 2 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: западный, юго-западный
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02 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 6.7 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
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03 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

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