Здравствуйте. Вчера домой в Бердск вернулись пятикратные чемпионы турнира «Крымский подснежник», футболисты и тренера команды Кристалл-Стиллайн 2004года.

Поздравляем с очередной победой ребят и уважаемых тренеров, все больше и больше привлекает этот турнир футболистов со всей России и ближнего зарубежья. Так держать!

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