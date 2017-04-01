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Здравствуйте. Вчера домой в Бердск вернулись пятикратные чемпионы турнира «Крымский подснежник», футболисты и тренера команды Кристалл-Стиллайн 2004года.
Поздравляем с очередной победой ребят и уважаемых тренеров, все больше и больше привлекает этот турнир футболистов со всей России и ближнего зарубежья. Так держать!
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 01 апреля 2017 г. [15:55]
[16:00] Спортсмены почтили память воинов-бердчан
[15:55] Вернулись чемпионы турнира «Крымский подснежник»
[13:35] Орден от патриарха Кирилла получил прораб Богоявленского храма на его откры...
[16:00] Спортсмены почтили память воинов-бердчан
[15:55] Вернулись чемпионы турнира «Крымский подснежник»
[13:35] Орден от патриарха Кирилла получил прораб Богоявленского храма на его откры...
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