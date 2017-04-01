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Орден от патриарха Кирилла получил прораб Богоявленского храма на его открытии в Бердске

Новый храм в честь Богоявления Господня освятил митрополит Новосибирский и Бердский Тихон 1 апреля в Бердске. На торжественную церемонию открытия церкви пришло около 300 человек. С самого утра в храме были распахнуты двери, и люди шли как просто полюбоваться новым строением, так и помолиться и поставить свечу.

Напомним, первый камень в строительстве храмового комплекса заложили в 2015 году. Уже летом 2016 года освятили и установил семь куполов новой бердской церкви. Три главных — позолоченные, а четыре меньшего размера напоминают макушки Собора Василия Блаженного в Москве: они окрашены в разные цвета. Вокруг храма выложили плитку, установили фонари и высадили деревья и кустарники. Однако благоустройство еще не окончено. Кроме того, пока еще не достроена воскресная школа и дом поломников. Сама церковь получилась светлой и просторной — с витражными окнами, колокольней и богато убранном алтарем.

В своем выступлении владыка Тихон отметил, как важно, по его мнению, появление новых храмов в России. Пару десятков лет назад в Новосибирске количество церквей исчислялось единицами, а сегодня — уже сотнями. Более 300 православных сооружений построено на территории региона.

— Мы воздвигаем на храмах крест Христов. Все думают, что храм — это основное. Храм — это подножие креста. Крест — это украшение церкви. Когда мы проходим мимо храма, мы крестимся, взирая на святой крест. А крест — это символ любви, — подчеркнул митрополит.

Владыка призвал помогать ближним, строить семьи на любви и взаимоуважении, жертвовать нуждающимся. Отцу Сергию (Рогову), настоятелю нового храма, он вручил икону.

— Сегодня на этот храм сошла божественная благодать, которая исправляет и спасает каждого человека, врачует все его немощи — и духовные, и телесные, — сказал Тихон.

Автор видео Ксения Горелова

Особенное внимание уделили меценатам и строителям, с чьей помощь появился храм. Самую главную награду — Орден Преподобного Серафима Саровского — по указу самого патриарха Кирилла получил Александр Симаков. Именно он руководил строительством деревянной церкви.

Епархиальные памятные знаки за усердные труды получили бизнесмен Александр Скляров, архитектор Игорь Репьюк, архитектор Андрей Исаев и ряд строителей и благотворителей. Благодарственные грамоты вручили и другим помощникам строительства, в том числе депутатам горсовета Константину Болтрукевичу и Ивану Минину, а также бизнесмену Виктору Голубеву.

На открытии Богоявленского храма ожидали и губернатора Владимира Городецкого. Но он не смог прибыть из-за сильной загруженности.

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Орден от патриарха Кирилла получил прораб Богоявленского храма на его открытии в Бердске

Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 01 апреля 2017 г. [13:35]

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Курьер.Среда.Бердск

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