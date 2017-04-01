Декларации о доходах российских государственных служащих проходят двойной жесткий контроль, их доходы прозрачны для контролирующих органов, а авторы «популистских» обвинений в коррупции просто не владеют необходимой информацией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу ABC News.

Ведущий передачи Good Morning America на телеканале ABC Джордж Стефанопулос упомянул фильм Алексея Навального, посвященный собственности премьер-министра Дмитрия Медведева, и спросил, как глава правительства может позволить себе все это на зарплату, которую ему платят в правительстве.

На это Песков ответил, что госслужащие в России подают декларации о доходах, передает РБК. «Каждый год мы подаем наши декларации о доходах и расходах в специальные органы, которые дважды проверяют эти декларации. Наши доходы очень, очень прозрачны для тех органов, которые отвечают за борьбу с коррупцией в нашей стране», — ответил Песков.

«Вот почему, скажем, популистские обвинения, которые мы иногда видим в прессе, которые мы слышим от различных активистов, не соответствуют действительности, потому что эти активисты просто не знают о той информации, которая есть в распоряжении специальных служб», — пояснил Песков.

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