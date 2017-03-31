Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Возглавить «Открытую Россию» Ходорковского может кандидат из Бердска

15 апреля 2017 года будут переизбраны председатель и федеральный Совет движения «Открытая Россия». Кандидатами в Совет стали 24 человека, из которых 22 предоставили на рассмотрение конкурсной комиссии проекты стратегии развития движения, а двоих кандидатов в Совет без необходимости написания проектов стратегии развития предложил основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский.

Среди кандидатов 3 человека от Новосибирской области: руководитель регионального отделения движения «Открытая Россия» по Новосибирской области Егор Савин, живущий в Бердске, Артем Матвеев и Денис Казаров. Об этом сегодня, 31 марта, сообщили в пресс-службе «Открытой России».

«Наша социологическая служба отмечает очень серьезный тренд — Владимир Владимирович надоел, мы видим, что в обществе появляется запрос на перемены. Внутри своей организации мы стараемся соответствовать демократическим принципам, необходимость в которых назревает и в российском обществе. Один из этих принципов — постоянная сменяемость власти. В Таллине во время апрельской конференции мы заложим фундамент для постоянной сменяемости лидера движения «Открытая Россия». Новый председатель движения будет выбираться раз в год, без права на повторное переизбрание в течение 5 лет. Кто возглавит движение «Открытая Россия» — решит конференция», — рассказал Тимур Валеев, исполнительный директор движения «Открытая Россия».

16 апреля состоится брифинг с участием основателя движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, нового председателя и членов федерального Совета.

Движение «Открытая Россия» анонсировало проведение всероссийской акции «Надоел» против президента России Владимира Путина. Мероприятие намечено на 29 апреля.

Новости smi2.ru

  • Это были самые грязные выборы на моей памяти, или о том, кто такой Егор Савин (51)
  • Чиновник-оппозиционер уволился из мэрии Новосибирска после заявления Локтя об «оранжевой революции» (76)
  • Четверо жителей Бердска получили удостоверения кандидатов в депутаты Заксобрания (7)
  • Фонд Навального обратится в Кремль с просьбой проверить доходы Шойгу (46)
  • Фильм о Немцове «Слишком свободный человек» покажут в Новосибирске (0)

Возглавить «Открытую Россию» Ходорковского может кандидат из Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 31 марта 2017 г. [19:00]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[19:00] Возглавить «Открытую Россию» Ходорковского может кандидат из Бердска

[18:20] Шторм задержится на выходные в Бердске

[17:25] СК изучает материалы ревизии в РЖД

Все новости

[19:00] Возглавить «Открытую Россию» Ходорковского может кандидат из Бердска

[18:20] Шторм задержится на выходные в Бердске

[17:25] СК изучает материалы ревизии в РЖД


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 5.3 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 46%, облачность: 76%

31 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 4.4 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 14%, облачность: 56%

01 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: западный, юго-западный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 57%

02 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: