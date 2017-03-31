15 апреля 2017 года будут переизбраны председатель и федеральный Совет движения «Открытая Россия». Кандидатами в Совет стали 24 человека, из которых 22 предоставили на рассмотрение конкурсной комиссии проекты стратегии развития движения, а двоих кандидатов в Совет без необходимости написания проектов стратегии развития предложил основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский.

Среди кандидатов 3 человека от Новосибирской области: руководитель регионального отделения движения «Открытая Россия» по Новосибирской области Егор Савин, живущий в Бердске, Артем Матвеев и Денис Казаров. Об этом сегодня, 31 марта, сообщили в пресс-службе «Открытой России».

«Наша социологическая служба отмечает очень серьезный тренд — Владимир Владимирович надоел, мы видим, что в обществе появляется запрос на перемены. Внутри своей организации мы стараемся соответствовать демократическим принципам, необходимость в которых назревает и в российском обществе. Один из этих принципов — постоянная сменяемость власти. В Таллине во время апрельской конференции мы заложим фундамент для постоянной сменяемости лидера движения «Открытая Россия». Новый председатель движения будет выбираться раз в год, без права на повторное переизбрание в течение 5 лет. Кто возглавит движение «Открытая Россия» — решит конференция», — рассказал Тимур Валеев, исполнительный директор движения «Открытая Россия».

16 апреля состоится брифинг с участием основателя движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, нового председателя и членов федерального Совета.

Движение «Открытая Россия» анонсировало проведение всероссийской акции «Надоел» против президента России Владимира Путина. Мероприятие намечено на 29 апреля.

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