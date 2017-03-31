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Шторм задержится на выходные в Бердске

В ближайшие два дня регион будет находиться во власти непогоды. По данным Гидрометцентра, 1 апреля и ночью 2 апреля в Новосибирской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, гололёдные явления, усиление ветра до 20-24 м/с. Ожидается похолодание, на дорогах сильная гололедица.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением деревьев и слабо закрепленных конструкций, авариями на системах ТЭК и ЖКХ, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП, предупредили в мэрии Бердска.

А в управлении МЧС по Новосибирской области, просят внимательно отнестись к предупреждениям о неблагоприятных метеорологических явлениях.

— При сильном ветре, чтобы не получить травмы и увечья, необходимо соблюдать меры безопасности. Если нет экстренной необходимости, постараться не покидать своих домов. Необходимо закрыть форточки и окна, не подходить к ним близко, убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком.

Надо быть готовым, что в любой момент в вашем доме может произойти отключение электроэнергии. При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия, при внезапном включении электричества, не произошел пожар.

Если стихия застала вас на улице, от шквального ветра можно укрыться в подземных переходах, подъездах, магазинах. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться за рекламными щитами, автобусными остановками, деревьями, возле стен домов, так как возможно обрушение шифера и других конструкций. Не стойте под линиями электропередач, и ни в коем случае не трогайте оборванные провода, — рекомендуют в спасательном ведомстве.

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону «101» или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: 8 (383) 218-22-32. Телефон доверия МЧС 8 (383) 23-99-999. Телефон оперативного дежурного в Бердске — 2-18-18.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», стихия, обрушившаяся на область накануне, принесла немало бед. Блэкаут произошел в трех районах региона. Из-за шквалистого ветра вышла из строя подстанция в Черепановском районе, обесточив на несколько часов 48 населенных пунктов, где проживает около 37 тыс. человек.

В Бердске ветер переворачивал киоски и сносил крыши. Подобные последствия стихии были в Новосибирск и других районах области. В ордынском селе Козиха, например, со здания детского сада полностью сорвало крышу. На первом этаже садика располагается козихинская амбулатория.

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Шторм задержится на выходные в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 31 марта 2017 г. [18:20]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 5.3 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 46%, облачность: 76%

31 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 4.4 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 14%, облачность: 56%

01 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: западный, юго-западный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 57%

02 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

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