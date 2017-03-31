Об интересе правоохранительных органов к РЖД сообщил человек, близкий к монополии, и подтвердил человек в следственных органах. Он не сказал, возбуждено ли уголовное дело, но знает, что идет доследственная проверка. Прокуратура уже рекомендовала президенту РЖД Олегу Белозерову уволить начальника департамента имущества Павла Потапова, который работает в РЖД четыре месяца, сообщают «Ведомости».

Представитель РЖД говорит, что проверки в компании проходят регулярно. Представитель Генпрокуратуры объясняет, что проверка, в ходе которой составлено представление на Потапова, продолжается и носит рутинный характер.

По словам адвоката по уголовным делам Андрея Андрусенко, завершение плановой и внеплановой проверки Генпрокуратуры – необязательное условие для возбуждения уголовного дела. Следственные органы могут работать параллельно с Генпрокуратурой, возможен и вариант, что прокуроры найдут признаки преступлений и передадут материалы следователям для решения вопроса о возбуждении дела до окончания проверки. Как отставка Владимира Якунина повлияла на смену подрядчиков РЖД

Собеседник «Ведомостей», близкий к монополии, рассказывает, что о проверке прокуратура предупредила месяц назад и сотрудники РЖД были готовы предоставить все необходимые данные. Но он не говорит, кем эта проверка была инициирована и что сотрудники прокуратуры надеялись выяснить. «Обычно проверяют закупочную деятельность компании, аффилированность и проч.», – предполагает собеседник. Однако он не смог припомнить, когда в РЖД последний раз была проверка такого рода.

Один из собеседников «Ведомостей», близкий к РЖД, знает, что сотрудники прокуратуры проверяют материалы 2011–2017 гг. Другой собеседник, близкий к монополии, предполагает, что проверки могут быть связаны с Алексеем Крапивиным, компании которого среди крупнейших подрядчиков РЖД. РЖД потратит 894 млн рублей на экспозицию нового Музея железных дорог в Петербурге

По данным Reuters, многие компании из холдинга Крапивина (см. врез) оформлены на подставных лиц. А деньги, полученные от РЖД, тратились, сообщало Reuters, не на строительство или поставку товаров, а шли в фирмы-однодневки, а затем обналичивались или выводились в офшоры.

Человек, близкий к РЖД, говорит, что проверка прокуратуры отчасти действительно связана с Крапивиным, но это не единственная цель. Представитель компании «1520» (принадлежит Крапивину) сказал, что в ней никаких обысков не было и никакие следственные органы не просили никаких документов.

В прошлом году консалтинговая компания Deloitte проводила анализ оптимизации расходов РЖД и указала, что РЖД совершенно не экономит на закупках. Заказы выставляются крупными лотами – на 100 крупнейших лотов приходится 2/3 бюджета. Средний размер скидки по контрактам составляет всего 1,8%, подсчитала Deloitte. Это худший показатель среди крупнейших госкомпаний. Deloitte допускает, что низкая эффективность тендеров может быть следствием «потенциальных сделок с заинтересованностью». «Нерыночный характер отношений между заказчиками в РЖД и претендентами на госзаказ прослеживается как на стадии подготовки конкурсной документации, так и на этапе конкурсного отбора», – пишет Deloitte. Конкурс на модернизацию 40 объектов БАМа и Транссиба за 54 млрд руб. проводился только три недели. «Невозможно представить, как независимый участник мог успеть оценить стоимость работ по этому контракту без доступа к проектной документации, которая по большинству проектов до сих пор не готова», – пишет Deloitte.

Новости smi2.ru