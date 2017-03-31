Отказалась судиться с ООО «Расчетно-кассовый центр» пенсионерка из Бердска. Как рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», тяжбу с организацией бердчанка затеяла в начале 2017 года. Минувшим летом она пришла в кассу, чтобы оплатить коммунальные услуги, но на выходе упала, споткнувшись о порог. По уточненной информации, подняться на ноги она смогла лишь с помощью медиков скорой помощик. Уже в отделнии травматологии обнаружился серьезный диагноз: тройной закрытый перелом костей голени со смещением. Целый месяц бердчанка пролежала в больнице на вытяжке.

В суде пострадавшая потребовала от РКЦ более 14 тыс. рублей, затраченные на лечение, и компенсацию морального вреда — 200 тыс. рублей. Несмотря на то, что касса делила офис с турагентством и паспортным столом, слугам Фемиды она пояснила: именно РКЦ должен оплатить ей последствия травмы, ведь она пришла в эту фирму.

Согласно информации горсуда Бердска, на втором заседании истец письменно отказалась от своих требований. «После разъяснения правовых последствий отказа от исковых требований, истец поддержала отказ от иска, просила производство по делу прекратить», — сообщает орган правосудия.

По словам директора РКЦ Марины Глазковой, предприятие само обратилось к экспертам, чтобы оценить степень опасности порога, установленного в их бывшем офисе. Иначе во время судебного разбирательства расходы на оценку могли бы пасть на плечи пенсионерки.

— Дело в том, что были проведены строительные экспертизы. Согласно им, дверной порог и вся дверная коробка соответствует всем нормам и правилам. Никаких нарушений не было ни со стороны арендодателя, ни нас как арендаторов, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Марина Федоровна.

Видимо, бердчанка поняла, что ее падение было несчастным случаем, и не стала судиться с кассой.

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