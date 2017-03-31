Градостроительный совет Бердска вновь соберется 4 апреля. На повестке — два вопроса. И оба касаются новых городских культурных объектов.

Членам совета предлагается выбрать место для скульптурной композиции «Вежливые люди». Напомним, в новогодние каникулы на сайте «Курьер. Среда. Бердск» шло голосование за лучшую скульптуру для улиц Бердска. Их макеты из снега можно было увидеть в снежном городке. Наибольшее количество голосов набрала скульптура «Вежливые люди». Она не имеет ничего общего с «вежливыми людьми» времен воссоединения Крыма с Россией. Бердские «Вежливые люди» — это два джентльмена, которые приветственно снимают шляпы и кланяются друг другу.

Первоначально фигуру планировали поставить в сквере на ул. Ленина, напротив дома №30. Однако в процессе обсуждения появились альтернативные варианты. Какие именно — огласят на заседании градсовета.

Также совет обсудит размещение «Аллеи героев». Предположительно, она появится в парке Победы. Напомним, еще в прошлом году мэр Евгений Шестернин поддержал идею о создании такой аллеи, где стояли бы бюсты героев Бердска. И речь идет не только о героях Великой Отечественной войны. Памятники установят выдающимся бердчанам, которые не только защищали, но и прославляли Бердск за его пределами. Бюсты будут изготавливать из бронзы — на бюджетные деньги.

Проекты, вероятно, будут выноситься и на общественные обсуждения.

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