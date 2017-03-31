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Плющенко все-таки уходит

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Ранее 34-летний спортсмен сообщил, что поедет на Игры 2018 года в Пхенчхане, но не уточнил, в каком качестве. Теперь Плющенко планирует сосредоточиться на тренерской деятельности.

«Что касается меня, то я не поеду как спортсмен (на Олимпийские игры — 2018), — сказал Плющенко. — Я закончил карьеру в спорте. Открываю свою академию, где буду работать в качестве тренера. Если мы со спортсменами успеем подготовиться к Олимпиаде, может быть и поеду».

Одной из основных причин для завершения карьеры Плющенко назвал проблемы со здоровьем, которые не позволяли ему выступать в последние сезоны. Знаменитый фигурист считает, что не сможет соперничать с молодыми спортсменами, передает ТАСС.

«Год назад, когда мне прооперировали шейный отдел, — ответил Плющенко на вопрос о том, когда решил завершить карьеру. — Подумал, что уже достаточно, я смотрю, как выросла молодежь, как выросло мужское фигурное катание, с молодежью невозможно сейчас соревноваться — мне так кажется. Есть какой-то предел, вы правильно сказали про титулы, у меня было 15 операций, выступать на пятой Олимпиаде сложно, я уже «наелся».

Плющенко трижды становился чемпионом мира и семь раз — чемпионом Европы. Фигурист участвовал в четырех Олимпиадах: в 2002 году он завоевал серебро, в 2006 году стал олимпийским чемпионом, в 2010-м завоевал еще одну серебряную медаль, а в 2014-м стал олимпийским чемпионом в командных соревнованиях. Плющенко награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени и дважды — орденом Почета.

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Плющенко все-таки уходит

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 31 марта 2017 г. [16:05]

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