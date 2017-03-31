Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий 30 марта побывал на производстве компании «Здравмедтех-Новосибирск» в Бердске. Вот уже 14 лет фирма производит одноразовую медицинскую экипировку, операционные комплекты, бахилы и маски.

По словам руководства предприятия, в 2017 году «Здравмедтех» потратит более 30 млн рублей на новое оборудование. Ранее инвестиции составили 80 млн рублей. А в 2016 предприятие получило финансовую поддержку в рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Бердске на 2014-2016 годы» в размере 420 тыс. рублей.

Владимиру Филипповичу показали, как шьют одноразовые впитывающие простыни, которые используют при лечении неподвижных и пожилых людей, и как упаковывают операционные наборы, куда входят накидки, рукава, маски и шапочки.

В «Здравмедтехе» шьют и кроят как вручную, так и на специальных автоматах. В цехах очень чисто, туда нельзя заходить в верхней одежде. Но в Бердске продукция не стерилизуется. Это происходит на базе института ядерной физики СО РАН.

Автор видео Ксения Горелова

Как отмечает руководство «Здравмедтеха», объем их продукции на рынке специальных медицинских товаров в регионе составляет порядка 30%. Поставляется она как в местные больницы, так и в другие области Сибирского федерального округа.

— Мы входим в пятерку лучших по России, — отметил гендиректор «Здравмедтеха» Алексей Клевасов.

Губернатор предложил «Здравмедтеху» производить не только одноразовую, но и многоразовую медицинскую одежду. И прямо на производстве открыть прачечную.

— Вот сейчас (в Новосибирске) внедрили централизованную прачечную. Это совершенно другой уровень и технологии. До 40% медучреждений области понимают, как это хорошо. А в начале-то: «ой, это плохо…». (…) Если интересно, если база позволяет, то тогда бы это было хорошо и у вас, — заметил Владимир Филиппович.

Клевасов уточнил, что предприятие уже зарезервировало земельный участок под новый корпус, где, предположительно, и откроется такая прачечная.

Городецкий заметил, что на предприятии видно: инвестиции тратятся с умом. Производство динамично развивается и в целом работает на экономическую и социальную стабильность в регионе.

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