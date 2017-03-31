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Впервые охоту на вальдшнепа разрешили охотникам Бердска

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в весенний сезон охоты стартовал в Бердске.

Весенняя охота начнется на утренней заре 16 апреля и завершится вечером 25 апреля, рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» председатель бердского охотобщества Игорь Кашин. В это время охотники могут добывать самца глухаря, гусей белолобых, самцов тетерева токующего обыкновенного, селезня утки, вальдшнепа, грача и серой вороны.

В этом году впервые разрешена охота на вальдшнепа, отмечает Игорь Алексаедрович.

Существует нормы по отстрелу пернатых за весь сезон охоты. Селезня утки можно добыть не более шести штук, гуся белолобого — не более трех штук, токующих самцов тетерева обыкновенного — не более трех штук, самца глухаря — только одного, вальдшнепа — не более трех штук, грачей и ворон — по 50 штук.

Охотиться можно только с применением охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, снаряженного дробью (картечью) не крупнее пяти миллиметров, без использования пуль. Охотиться можно из укрытия. Охота с подходом запрещена.

И еще одно изменение в нынешнем весеннем сезоне — теперь добывать дичь можно на прудах, озерах и реках. В прошлые годы эти водоемы были под запретом.

При нарушении правил охоты следует наказание. Если охотник подстрелит самку утки, то ему придется заплатить штраф от 500 до 4000 рублей и еще ущерб, причиненный хозяйству, в размере 900 рублей. За самку тетерева ущерб составит значительно большую сумму — 3000 рублей.

Если охотник добывает дичь безе разрешения, то его ждет такое же наказание.

Разрешение и путевки на охоту в Маюровском и Тулинском охотхозяйствах можно приобрести в бердском охотобществе.

Департамент по охране животного мира области с 27 марта начал прием заявлений на добычу охотничьих ресурсов (водоплавающую и боровую дичь) на территории общедоступных охотничьих угодий региона в весенний сезон охоты 2017 года, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Как сообщили в департаменте, в районах области личный прием заявлений (либо уполномоченным представителем) осуществляется в дни и часы приема граждан государственными инспекторами департамента (понедельник с 08.30 до 17.30, обед с 13.00 до 13.48, четверг с 08.30 до 13.00).

В Новосибирске личный прием заявлений (либо уполномоченным представителем) начинается с 9.00 часов по адресу: ул. Жуковского, 100 (понедельник-четверг с 9.00 до 17.30, пятница с 9.00 до 16.30, обед с 13.00 до 13.48). В Искитиме — ул. Пушкина, 79 каб. 9.

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Впервые охоту на вальдшнепа разрешили охотникам Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 31 марта 2017 г. [15:15]

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