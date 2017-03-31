Парламент Чеченской Республики принял законопроект, дающий право обучающимся одеваться в соответствии с вероисповеданием.

В частности, речь идёт о проекте Закона ЧР «О внесении изменений в Закон ЧР «Об образовании в Чеченской Республике» в части правового регулирования отношений в сфере образования и установления требований к одежде обучающихся.

Проект республиканского закона народные избранники приняли в окончательном чтении, сообщил 30 марта официальный сайт парламента Чечни.

Председатель Комитета по образованию, науке и культуре Хазбулатов отметил, что в соответствии с данным законопроектом воспитательная политика в образовательных организациях Чеченской Республики должна проводиться без ущемления национальных традиций и религиозных верований учащихся.

— Вводимая в закон Чеченской Республики «Об образовании в Чеченской Республике» статья 23.1 не противоречит статье 38 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Предлагается включить в новую статью соответствующую духу времени юридическую норму о том, что при установлении требований к форме одежды образовательные организации должны исходить из необходимости соблюдения прав граждан, гарантированных Конституцией РФ и Конституцией ЧР, и учитывать право обучающихся на ношение одежды или символики согласно народным традициям и религиозным верованиям, если это не противоречит федеральному законодательству, не вредит их здоровью и не нарушает права и свободы других лиц, — отметил он.

По словам председатель парламента Даудова отметил, глава Чечни Рамзан Кадыров первым отреагировал на заявления, что учащиеся российских школ не должны носить хиджабы в школах. По его соценке, данный законопроект явится неоспоримым юридическим подспорьем в улучшении эффективности деятельности образовательных организаций и соблюдении конституционных прав обучающихся.

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