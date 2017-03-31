«Курьер. Среда. Бердск» объявляет новый проект «Письмо с фронта». Думаем, он станет продолжением проекта «Фронтовой альбом «Победители», который редакция вела вместе с вами, уважаемые читатели, около 8 лет.

Мы по-прежнему ждем воспоминаний о военных годах, рассказанных ветеранами, но кроме этого предлагаем пересмотреть ваши домашние архивы и отыскать там весточки с фронта.

Фронтовые треугольники, которые писали солдаты из окопов и госпиталей домой, письма от жен и детей бойцов на фронт, тыловая переписка — все это мы опубликуем на страницах газеты «Курьер. Среда. Бердск» и сайта, чтобы сделать их достоянием всех, оставить в истории навсегда.

Приносите в редакцию фронтовые письма, фотографии тех, кто их писал, ваши рассказы об авторах, воспоминания. Ждем вас по адресу: ул. К. Маркса, 24, офис 2, звоните — 3-00-10. Не дадим вместе забыть нашу историю и наших героев.

Новости smi2.ru