И маленкие, и взрослые бердчане задумываются о будущем того уголка планеты, где им жить, трудиться, рожать детей. Но не всегда знают, что делать с привычными деталями повседневного быта, которые могут навредить живому. По словам Светланы Шерстобитовой, директора управления природными ресурсами Бердска, в последнее время и в администрацию, и в экстренные службы бердчане все чаще обращаются с вопросом: куда девать отработанные батарейки и энергосберагающие лампочки. Они сетуют, что в городе нет централизованных пунктов для сбора столь опасных отходов.

Если села батарейка

Недавно в мэрию обратилась бердчанка Анастасия Рудакова. Ее интересовало, кто занимается в Бердске сбором и утилизацией аккумуляторов. Специалистам-природникам пришлось удивить Анастастасию: ни в Бердске, ни в Новосибирске нет организации, которая бы уничтожала отработанные батарейки. Единственный завод, который перерабатывает элементы питания, находится в Челябинске. Его открыли в 2013 году. Там сначала сортируют опасный мусор, разбирают его на составляющие, потом отделяют полезные металлы химических веществ и нейтрализуют опасные соединения.

Небольшой цилиндрик при правильном обращении безопасен. Но на свалке или в неблагоприятных для хранения условиях его оболочка повреждается, и содержимое попадает в почву и грунтовые воды. Кадмий, свинец, ртуть и прочие тяжелые металлы накапливаются в живых организмах, нанося огромный ущерб здоровью, рассказал Вячеслав Власов, который долгое время работал в природоохранной сфере Бердска.

По словам Шерстобитовой, сейчас в большинстве школ города в рамках экологической акции ученики могут сдать отработанные аккумуляторы. Как только контейнеры напонятся, их передадут в Новосибирск, в специализированную организацию.

— У них идет соревнование между классами, и, я так понимаю, счет идет на сотни и тысячи батареек. Наприемр, 3 «А» собрал 400 штук, в то время как 2 «А» — 1000. Дочка дома складывает их в мешочек. Хотя их немного, но есть игрушки на батарейках: севшие она относит в школу, — рассказывает Анастасия Валентиновна, мама ученицы школы № 1.

Подобную акцию запускают и в Бердском политехническом колледже. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» ее инициатор, преподаватель естественных наук Валентина Вишникина, все началось с открытого экологического урока. На него пришел и общественник Сергей Рассказов. По словам Валентины Михайловны, проблема нехватки мест, куда можно принести старые батарейки, коснулась ее, когда она стала бабушкой.

— Моя невестка собрала эти батарейки в пакет и убрала, потому что есть опасность, что они попадут малышу в рот. Говорит: «Я не знаю, куда их девать», — вспоминает педагог. — Я знала, что есть в городе места для сбора люминесцентных ламп, а про батарейки я сказать ничего не могла. В админстрации мы тоже не получили ответа, что было странно очень. И потом мы уже стали заниматься этим вопросом.

Сейчас в политехе учится 850 юных бердчанина и работает около 100 преподавателей. Вишникина уверена, что контейнер, установленный в холле, очень быстро наполнится севшими аккумуляторами. Активист экологического движения Сергей Расскозов пояснил, что пункт сбора в колледже организован усилиями волонтеров. Они за свои деньги будут отвозить «урожай» батареек в Новосибирское отделение Всероссийского общества охраны природы, и уже оттуда его отправят на челябинский завод.

Однако в образовательных учреждениях батарейки принимают только от учеников и сотрудников, а другим бердчанам нужно ломать голову: где оставить старые аккумуляторы. Такое место есть — в самом центре Бердска. В отделе по делам молодежи, который находится по адресу: ул. Ленина, 38, уже полтора года стоит специальный ящик, в который неравнодушние к экологии горожане могут принести ненужные элементы питания.

— У нас на выигранный грант была запущена экологическая школа «Действуй». Ребята у нас в ОДМ проходили обучение и занимались экологически направленными проектами. Контейнер нам предоставил бывший депутат Молодежного парламента Игорь Карасенко, он был участником этой школы. Раз в квартал он приезжает, и забирает эти батарейки — увозит в специальный пункт, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела Татьяна Лильбок.

По словам Татьяны Михайловны, пока горожане — редкие гости в их офисе. В основном контейнер заполняется усилиями молодых бердчан, которые знают об этой экологической акции.

Как говорит Вячеслав Власов, такой метод сбора батареек от населения — весьма спорный. «Чтобы принимать опасные отходы, нужна лицензия. В школах и прочих детских учреждениях этого делать нельзя», — удивлен Вячеслав Евгеньевич, который сейчас занимается проблемами экологии в частной фирме и в общественной организации. По мнению Власова, власть города должна озаботиться такой проблемой и обеспечить бесперебойную работу экомобиля, который есть на балансе ЦМУ.

Светить везде

Если с батарейками усилиями инициативной молодежи и волонтеров бердчане могут хоть что-то сделать, то более остро, считает Светлана Шерстобитова, а Бердске стоит проблема утилизации электроламп. Люминесцентные лампы из-за содержащихся паров ртути нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Из-за своей долговечности относительно своих предшественниц, ламп накаливания, приборы нового поколения поселились почти в каждй бердской квартире.

Как говорит директор управления природных ресурсов, раньше с приемом ртутных ламп в Бердске не было особых препятствий. Бердчане могли сдать их в точках приема — в основном это крупные магазины, где продают подобные товары. Экомобиль ЦМУ по графику объезжал их и собирал скопившиеся отходы. Потом они отправлялись на предприятие Новосибирска, которое занимается демеркуризацией осветительных приборов. С начала 2017 года, говорит Светлана Васильевна, в Бердске снова появились проблемы.

Дело в том, что до этого времени все расходы по сбору и утилизации люминесцентных ламп брала на себя область. Приезжал экомобиль, забирал ртутьсодержащий хлам и увозил в специализированную организацию. Там выдавали справку о количестве принятого груза, и Департамент природных ресурсов оплачивал затраты города. Теперь муниципалитет должен справляться с этим своими силами.

— На сегодняшний день точки приема в наших магазинах перекрыли, потому что в рамках областной программы это финансирование прекращено. И сейчас нам, органам местного самоуправления, нужно каким-то путем продумать эти мероприятия и найти свои средства. ЦМУ увезет, транспортирует — но тогда у него должно быть муниципальное задание на какую-то определенную сумму денег, — сетует Шерстобитова.

По словам Светланы Васильевны, организовать сбор ламп для жителей Бердска не составит труда, но на это нужны средства. А именно из квартир и частных домов ртутные лампы попадают на свалки. Частные предприятия, офисы и фирмы должны сами заключать договор на их вывоз — каждые 11 месяцев. Муниципальные и государственные структуры получают на эти цели деньги из казны.

Сейчас, говорит чиновница, муниципалитет выделяет 50 тысяч рублей в год на утилизацию ртутьсодержащих ламп. На эти, казалось бы, небольшие деньги удается собрать и отправить на завод для уничтожения отслужившие источники света из всех муниципальных организаций Бердска, в том числе школ, детских садов, культурных учреждений и спортивных объектов:

— Заключается договор с «СибРтутью» и приезжает оттуда машина. Единственное, что мы оплачиваем транспортные расходы — 3,5 тысячи. Все. Организовываем три места сбора: управление образование — туда все садики и школы свозят, в районе «Родины» — они там объединяются все, и еще где-нибудь — для физкультурных учреждений.

Светлана Шерстобитова считает, что сбор ламп с населения не больно ударит по бюджету города. Если 50 тыс. рублей хватает на все городские учреждения, то на нужды бердчан, по оценке директора управления природных ресурсов, достаточно 100-200 тыс. рублей. Но их их нужно заложить в финансирование.

2017 год объявлен в России Годом экологии. По словам Татьяны Лильбок, на все массовые мероприятия контейнеры для сбора батареек будут кочевать по городу. Проблему с вывозом ламп намерена решать администрация, но как — пока не известно.

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