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Машина сбила сенбернара, помогите!

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Полина:

На ул. Павлова машина сбила собаку. Сенбернар, белый с рыжим. Сидит возле остановки Павлова прямо сейчас (15.00). Телефон для связи 8-913-906-49-17.

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 31 марта 2017 г. [14:20]

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Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 5.3 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 46%, облачность: 76%

31 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 4.4 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 14%, облачность: 56%

01 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: западный, юго-западный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 57%

02 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

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