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На ул. Павлова машина сбила собаку. Сенбернар, белый с рыжим. Сидит возле остановки Павлова прямо сейчас (15.00). Телефон для связи 8-913-906-49-17.
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 31 марта 2017 г. [14:20]
[18:20] Шторм задержится на выходные в Бердске
[17:25] СК изучает материалы ревизии в РЖД
[16:55] Не стала требовать 200 тыс. рублей за сломанную в кассе РКЦ ногу жительница...
[18:20] Шторм задержится на выходные в Бердске
[17:25] СК изучает материалы ревизии в РЖД
[16:55] Не стала требовать 200 тыс. рублей за сломанную в кассе РКЦ ногу жительница...
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