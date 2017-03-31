Артем Лоскутов подал в мэрию Новосибирска уведомление о Монстрации-2017. Массовое мероприятие заявлено на 5001 человека в целях «сохранения традиций празднования Первомая в Новосибирске в виде передвижной выставки-прогулки горожан по Красному проспекту».

Уведомление подано в мэрию, сообщил Тайге.инфо Лоскутов 31 марта.

«В соответствии с постановлением мэра Новосибирска №1000 от 13 декабря 2007 года уведомляю вас о проведении в рамках Совета командующих передвижной выставки полиграфической продукции Монстрация-2017. Цель мероприятия: сохранение традиций празднования Первомая в Новосибирске в виде передвижной выставки-прогулки горожан по Красному проспекту с авторскими картинами, ребусами и прочей полиграфической продукцией в руках, известной как Монстрация», — говорится в уведомлении, копию которого Лоскутов предоставил редакции.

На вопрос Тайги.инфо, как, по мнению Лоскутова, будут развиваться события с согласования мероприятия, организатор Монстрации ответил, что надеется на лучшее, но остается реалистом.

«В прошлом году суд признал Монстрацию некультурной и выдал список мероприятий, которые, на его взгляд, культурные. Из этого списка выбран формат — так что заявка с учетом судебной практики», — добавил он.

Уведомление подписано «С Уважением, глава совета командующих Лоскутов Артем Александрович» и отсылает к решению суда, которое определяло культурное мероприятие как «фестивали, гастроли, выступления творческих коллективов и отдельных исполнителей, литературные конкурсы, эстафеты вдоль внешних границ государств — участников СНГ, посвященные памятным датам, встречи писателей, пишущих на патриотическую тематику, передвижные выставки полиграфической продукции, проводимые в рамках Совета командующих».

Во время мероприятия, согласно уведомлению, будет использоваться звукоусиливающая аппаратура, а также транспортные средства. Предполагаемое количество участников — 5001 человек. «Предлагаю органам охраны общественного порядка оказать содействие в охране общественного порядка во время проведения мероприятия. Учитывая тревожную внутриполитическую обстановку, настаиваю на скорейшем согласовании и конструктивной совместной работе по подготовке города к праздникам», — написал Лоскутов.

По плану организаторов, Монстрация должна начаться в 12:00 на площади Калинина и завершится дискотекой в сквере у Театра оперы и балета. Движение колонны участников запланировано по проезжей части нечетной стороны Красного проспекта в сторону площади Ленина.

Напомним, мэрия Новосибирска не согласовала «Монстрацию» как отдельное мероприятие в 2016 году, и ставшая за 12 лет традиционной карнавальная акция прошла в рамках молодежного шествия, организованного мэрией, собрав, по разным оценкам, все же больше участников.

Через несколько часов после согласованной акции Артем Лоскутов был задержан. В отношении него был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ за «проведение незаконного массового мероприятия». В мэрии заявили, что не имеют претензий к организаторам и формату прошедшей Монстрации. О том, что монстранты «выполнили все договоренности», сообщил журналистам и губернатор Владимир Городецкий. Центральный районный суд изменил часть статьи в решении, оштрафовав художника на 20 тыс. рублей.

В 2015 году Лоскутов был арестован на 10 суток после несанкционированной Монстрации. Тогда шествие не пустили к первомайской колонне политических партий, заблокировав ограждениями, поливальными машинами и ОМОНом. Он получил премию Московской Хельсинкской группы «За защиту прав человека средствами культуры и искусства».

Новости smi2.ru