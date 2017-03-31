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Что происходит? Рейдерский захват УК?
Березовая, 27, у нас управляющая компания «Лига», всех все устраивает. Вдруг без собрания жильцов выясняется, что у нас уже УК Прогресс…
Сотрудники «Лиги» сами в шоке! Менять компанию не хотелось бы, что в таких ситуациях делают?
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 31 марта 2017 г. [14:15]
[14:15] Сотрудники «Лиги» сами в шоке!
[14:05] Что происходит с очередью в детские сады Бердска
[13:45] Митрополит освятит Богоявленский храм 1 апреля в Бердске
[14:15] Сотрудники «Лиги» сами в шоке!
[14:05] Что происходит с очередью в детские сады Бердска
[13:45] Митрополит освятит Богоявленский храм 1 апреля в Бердске
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