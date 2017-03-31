Что происходит? Рейдерский захват УК?

Березовая, 27, у нас управляющая компания «Лига», всех все устраивает. Вдруг без собрания жильцов выясняется, что у нас уже УК Прогресс…

Сотрудники «Лиги» сами в шоке! Менять компанию не хотелось бы, что в таких ситуациях делают?

Новости smi2.ru