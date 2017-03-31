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Сотрудники «Лиги» сами в шоке!

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Галина:

Что происходит? Рейдерский захват УК?

Березовая, 27, у нас управляющая компания «Лига», всех все устраивает. Вдруг без собрания жильцов выясняется, что у нас уже УК Прогресс…

Сотрудники «Лиги» сами в шоке! Менять компанию не хотелось бы, что в таких ситуациях делают?

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 31 марта 2017 г. [14:15]

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Курьер.Среда.Бердск

[14:15] Сотрудники «Лиги» сами в шоке!

[14:05] Что происходит с очередью в детские сады Бердска

[13:45] Митрополит освятит Богоявленский храм 1 апреля в Бердске

Все новости

[14:15] Сотрудники «Лиги» сами в шоке!

[14:05] Что происходит с очередью в детские сады Бердска

[13:45] Митрополит освятит Богоявленский храм 1 апреля в Бердске


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Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 5.3 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 46%, облачность: 76%

31 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 4.4 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 14%, облачность: 56%

01 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: западный, юго-западный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 57%

02 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

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