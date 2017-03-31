Каждый год, начиная с весны, сотни родителей малышей, проживающих в Бердске, обеспокоены одной проблемой – получением направления в детский сад. «Почему растет очередь? Как формируются направления? Сколько ребятишек будет направлено в детские сады в этом году?». Эти и многие другие вопросы задают папы и мамы друг другу, специалистам управления образования, работникам администрации.

Сегодня специалисты управления образования отвечают на самые распространенные вопросы.

«Наш ребенок родился в августе. Мы сразу встали в очередь. У нас есть внеочередная льгота и нам сказали, что наша очередь «двигаться» назад не будет. А у наших соседей ребенок родился в октябре, позже, чем у нас, но его номер очереди меньше. Как такое могло получиться?»

Ответ: Вся работа по формированию очереди происходит в автоматизированной информационной системе «Электронный детский сад». Как только вносятся данные свидетельства о рождении – ребенок автоматически попадает в свою возрастную группу. В каждой возрастной группе своя очередность. Возрастная группа определяется в зависимости от возраста, которого достиг ребенок на 1 сентября. Поэтому дети, рожденные до 1 сентября находятся в более старшей возрастной группе, чем рожденные после 1 сентября.

«Мы вставали в очередь сразу после рождения ребенка. За два года наша очередь не уменьшилась, а очень сильно увеличилась. Разве такое возможно?»

Ответ: Уменьшаться очередь начнет только тогда, когда дети этой возрастной группы начнут направлять в детский сад. Сейчас в сады направляются дети в возрастных группах от 2 до 7 лет. В возрастных группах от 0 до 2 лет движения очереди в сторону уменьшения не происходит. А увеличивается очередь за счет добавления льготных категорий граждан. Каждый добавившийся льготник «отодвигает» тех, у кого льгот нет.

3. «Мы стоим в льготной очереди, однако она увеличивается. Почему?»

Ответ: Все льготные категории граждан утверждены федеральным и областным законодательством и разделяются на внеочередные и первоочередные. Очередь формируется следующим образом: сначала в ней числятся все дети, законные представители которых представили документы, подтверждающие внеочередное право на получение места в дошкольном учреждении. Затем следуют те, кто подтвердил своё первоочередное право. И за ними все те, кто не обладает льготным правом на получение места в дошкольном учреждении. Таким образом, все «внеочередники» автоматически оказываются перед «первоочередниками».

«Наш папа военнослужащий. При постановке на учет мы добавили эту льготу. Но почему-то нас отодвигают назад бывшие солдаты-срочники, которые в настоящее время не имеют никакого отношения к армии. Правильно ли это?»

Ответ: Если папа военнослужащий, то при постановке на учет добавляется льгота «Дети военнослужащих по месту жительства их семей». Данная льгота является первоочередной. А вот льгота «уволенный с воинской службы» носит внеочередной характер. В соответствии с п. 5 ст. 23. Федерального закона от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», дети граждан, уволенных с воинской службы, обеспечиваются местами в детских садах не позднее месячного срока, с момента обращения. Согласно п. 2. ст. 2. Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 28.03.1998 № 53-ФЗ, прохождение воинской службы осуществляется гражданами по призыву и в добровольном порядке. В п.п. «б» п.1 ст.51 данного закона закреплено, что военнослужащий подлежит увольнению по истечении срока службы по призыву или срока контракта.

Ввиду того, что данная норма не содержит разграничений, определяющих какие именно категории граждан, уволенных с воинской службы, имеют право на приоритетное предоставление мест в детских садах, не предусматривает временных ограничений использования права, под эту категорию попадают, в том числе, военнослужащие, уволенные с воинской службы в связи с истечением срока службы по призыву.

Таким образом, дети граждан, уволенных с воинской службы, пользуются внеочередным правом направления в дошкольные образовательные организации. Дети граждан, проходящих воинскую службу в настоящее время, пользуются первоочередным правом направления в дошкольные образовательные организации.

«Мы живем в Микрорайоне. У нас во дворе находится детский сад. Мы встали в очередь в этот сад. Наш старший ребенок уже ходит в этот сад. Но путевку на младшего ребенка дали в другой сад, который находится в центре. Разве специалисты при распределении путевок не видят, какой сад нам нужен?»

Ответ: Все дошкольные образовательные учреждения города Бердска разделены на 2 микрорайона. Образовательное учреждение, реализующее программу дошкольного образования, расположенное в п. Новый, выделено в отдельный микрорайон в связи с территориальным отдалением от г. Бердска и имеет свою очередность на предоставления мест в нём. Все остальные дошкольные учреждения города Бердска отнесены к одному микрорайону и имеют общую очередь.

Комплектование дошкольных образовательных организаций воспитанниками осуществляется в автоматизированной системе «Электронный детский сад», утвержденной Правительством Новосибирской области. Распределение по садам происходит в автоматическом режиме по следующему принципу: при постановке на учет законные представители ребенка отмечают приоритетные детские сады – те сады, в которые они хотели бы попасть в первую очередь. Если к тому моменту, когда подходит очередь ребенка, в указанных садах есть места, направление выдается в них. Системой рассматриваются выбранные сады именно в том порядке, в котором они указаны в программе. Если же мест в выбранных садах уже нет – предлагается свободное место в любом детском саду города. Родители могут отказаться от предложенного направления и ждать, когда освободится место именно в том саду, который им нужен (при этом они остаются в очереди), а могут взять предложенное направление, начать посещать детский сад, но при этом искать варианты обмена.

«Нашему ребенку 2 года исполняется 3 сентября. Но в отделе образования сказали, что в этом году мы в сад не пойдем, потому что 1 сентября нам ещё не исполнится 2 года. Но ведь это всего несколько дней!»

Ответ: Выдача направлений осуществляется в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования». Согласно п.6 раздела II административного регламента, основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является:

1) ребенок не достиг возраста двух лет;

2) отсутствие свободных мест в дошкольных учреждениях в нужных возрастных группах.

При направлении ребенка в дошкольное образовательное учреждение возрастная категория рассматривается в зависимости от возраста, которого ребенок достиг на 1 сентября текущего года (п.3. раздела II административного регламента). Как уже говорилось выше, определение ребенка в свою возрастную группу происходит автоматически. Система не направляет в дошкольные учреждения детей, которым на 1 сентября не исполнилось полных 2-х лет независимо от даты рождения.

7. Нам исполнилось 3 года весной. Но в управлении образования сказали, что ребенок в сад пойдет только в конце лета. Почему не сейчас?

Ответ: Места в дошкольных учреждениях могут появляться в нескольких случаях: за счет выпуска в школу воспитанников подготовительных групп, за счет введения новых объектов и за счет отказов от предложенного места (переезд в другой город, частая болезнь ребенка и пр.) Выпуск детей в школу происходит ежегодно в мае. В этом году в школу планируется выпустить более 1300 воспитанников. На их места будут направлены дети разных возрастов в порядке очереди.

В летний период сады работают в особом режиме: с учетом плановых ремонтных работ и отпусков сотрудников. При этом выпускники, нуждающиеся в посещении дошкольной организации, могут посещать её до 31 августа. Если сад закрывается на ремонт – воспитанники направляются в другой сад, расположенный поблизости. Как правило, группы для малышей, нуждающихся в адаптации к детскому саду, открываются в конце лета, чтобы ребятишки сразу привыкали к своей группе и воспитателям. Открытие новых садов в ближайшее время не ожидается. А освобождение места за счет отказа от него другого воспитанника носит единичный характер. На это место направляются дети, чья очередь подошла.

Свои вопросы, относящиеся к получению направления в дошкольное учреждение, вы можете задать по телефону 3-04-80 в приёмное время: понедельник,среда с 9.00 до 12.00, вторник с 14.00 до 17.00 или, направив их на электронную почту МКУ «УОиМП»: bsk_uo@mail.ru, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.

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