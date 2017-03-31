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Митрополит освятит Богоявленский храм 1 апреля в Бердске

В Бердске 1 апреля освятят новый храм, построенный в Микрорайоне. Храм Богоявления Господня строился на средства меценатов и прихожан. На культовое сооружение потрачено более 15 млн рублей.

Торжественное освящение состоится при участии митрополита Новосибирского и Бердского Тихона. Ожидается, что в Бердск приедет и губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

В 8.00 в храме пройдет водосвятный молебен, вести который будет отец Сергий (Рогов), настоятель.

В 8.30 — начало Великого освящения храма.

В 9.30 — чтение часов.

В 10.00 — божественная литургия.

К 12.00 в храм прибудут митрополит Тихон и губернатор Городецкий. Владыка проведет молебен и архиерейское освящение. Приглашаются все желающие.

Напомним, строительство Богоявленского храма началось в 2015 году. Его планировали открыть сначала в 300-летие Бердска, а затем — на Крещение. Но процесс строительства деревянной церкви слегка затянулся. На территории православного храма также появилась воскресная школа и дом паломников.

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Митрополит освятит Богоявленский храм 1 апреля в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 31 марта 2017 г. [13:45]

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