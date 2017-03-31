USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
В Искитимском районе задержан мужчина, который совершил кражу из дома, после чего поджег жилище, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области сегодня, 31 марта.
Сотрудники уголовного розыска регионального главка МВД совместно с искитимскими полицейскими задержали жителя станции Евсино, подозреваемого в краже и поджоге дома.
Как установили полицейские, в ночь на 8 марта неизвестный проник в дом, расположенный на улице Школьной в Евсино, где похитил ТВ-тюнер, DVD-плеер, DVD-проигрыватель и музыкальные колонки. Вор сложил краденое в простыню и вынес на улицу, после чего, с целью сокрытия преступления, поджог дом.
Но испугавшись вспыхнувшего пламени, злоумышленник скрылся, бросив похищенные вещи во дворе дома. Ущерб, причиненный хозяйке дома, составил около 700 тысяч рублей.
В ходе отработки оперативной информации сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступлений. Им оказался 19-летний местный житель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за грабеж, разбой, кражу и поджог.
Возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение) и ч.2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога).
В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 31 марта 2017 г. [13:35]
[14:15] Сотрудники «Лиги» сами в шоке!
[14:05] Что происходит с очередью в детские сады Бердска
[13:45] Митрополит освятит Богоявленский храм 1 апреля в Бердске
[14:15] Сотрудники «Лиги» сами в шоке!
[14:05] Что происходит с очередью в детские сады Бердска
[13:45] Митрополит освятит Богоявленский храм 1 апреля в Бердске
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: 3 C°, ветер: 5.3 м.с.
Снег, ветер: юго-западный
|
Днем: 3 C°, ветер: 4.4 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
|
Днем: 2 C°, ветер: 5.3 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: западный, юго-западный