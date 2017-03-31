Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Вор-меломан обчистил и поджег дом в Искитимском районе

В Искитимском районе задержан мужчина, который совершил кражу из дома, после чего поджег жилище, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области сегодня, 31 марта.

Сотрудники уголовного розыска регионального главка МВД совместно с искитимскими полицейскими задержали жителя станции Евсино, подозреваемого в краже и поджоге дома.

Как установили полицейские, в ночь на 8 марта неизвестный проник в дом, расположенный на улице Школьной в Евсино, где похитил ТВ-тюнер, DVD-плеер, DVD-проигрыватель и музыкальные колонки. Вор сложил краденое в простыню и вынес на улицу, после чего, с целью сокрытия преступления, поджог дом.

Но испугавшись вспыхнувшего пламени, злоумышленник скрылся, бросив похищенные вещи во дворе дома. Ущерб, причиненный хозяйке дома, составил около 700 тысяч рублей.

В ходе отработки оперативной информации сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступлений. Им оказался 19-летний местный житель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за грабеж, разбой, кражу и поджог.

Возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение) и ч.2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога).

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование.

Новости smi2.ru

  • Сожгли во дворе частного дома Volvo V70 и грузовой Isuzu Elf в Бердске (6)
  • Сожгли Mercedes ночью во дворе девятиэтажки в Бердске (14)
  • Серийного поджигателя машин не нашли в Бердске (6)
  • Сгорели автомобили «Нива» и «Форд», гусеничный кран и грузовик МАН в Новосибирской области (0)
  • Притон на крыше: На загоревшемся чердаке в шестиэтажке Бердска регулярно кутили (10)
Вор-меломан обчистил и поджег дом в Искитимском районе

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 31 марта 2017 г. [13:35]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[14:15] Сотрудники «Лиги» сами в шоке!

[14:05] Что происходит с очередью в детские сады Бердска

[13:45] Митрополит освятит Богоявленский храм 1 апреля в Бердске

Все новости

[14:15] Сотрудники «Лиги» сами в шоке!

[14:05] Что происходит с очередью в детские сады Бердска

[13:45] Митрополит освятит Богоявленский храм 1 апреля в Бердске


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 5.3 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 46%, облачность: 76%

31 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 4.4 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 14%, облачность: 56%

01 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: западный, юго-западный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 57%

02 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: