В Искитимском районе задержан мужчина, который совершил кражу из дома, после чего поджег жилище, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области сегодня, 31 марта.

Сотрудники уголовного розыска регионального главка МВД совместно с искитимскими полицейскими задержали жителя станции Евсино, подозреваемого в краже и поджоге дома.

Как установили полицейские, в ночь на 8 марта неизвестный проник в дом, расположенный на улице Школьной в Евсино, где похитил ТВ-тюнер, DVD-плеер, DVD-проигрыватель и музыкальные колонки. Вор сложил краденое в простыню и вынес на улицу, после чего, с целью сокрытия преступления, поджог дом.

Но испугавшись вспыхнувшего пламени, злоумышленник скрылся, бросив похищенные вещи во дворе дома. Ущерб, причиненный хозяйке дома, составил около 700 тысяч рублей.

В ходе отработки оперативной информации сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступлений. Им оказался 19-летний местный житель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за грабеж, разбой, кражу и поджог.

Возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение) и ч.2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога).

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование.

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