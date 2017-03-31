Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления СК России по Новосибирской области окончено расследование уголовного дела в отношении главы Куйбышевского района Виктора Функа.

Его обвиняют по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, то есть совершение лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное главой органа местного самоуправления, с причинением тяжких последствий).

По версии следствия, в 2007-2009 годах муниципальному образованию Куйбышевский район из бюджетов различных уровней для проведения работ по реконструкции местного социально-значимого объекта жилищно-коммунального хозяйства – насосно-фильтровальной станции (предназначенной для водозабора и очистки подаваемой населению воды) города Куйбышева было выделено свыше 120 млн рублей. По договору от 4 апреля 2007 года главой администрации Куйбышевского района Функом. функции заказчика по реконструкции указанного объекта были переданы ГУП «Новосибирскжилкомхоз» (в 2009 году преобразовано в ОАО «ГазТрансКом»).

При исполнении договора от 4 апреля 2007 года администрацией района на расчетные счета ГУП «Новосибирскжилкомхоз» в 2007 – 2009 годах было перечислено более 108 млн рублей. В то же время в установленный срок – до 31 декабря 2009 года необходимый комплекс работ по завершению реконструкции объекта выполнен не был. При этом глава района в нарушение законодательства не обеспечивал надлежащий контроль за проведением работ, допустил перечисления предназначенных для финансирования реконструкции денежных средств без надлежащей проверки фактически выполненных работ.

Впоследствии в 2010-2012 годах Функ, действуя в нарушение законодательства, регулирующего вопросы заключения контракта и выполнения работ для муниципальных нужд, наделил ОАО «ГазТрансКом» функциями муниципального заказчика, перечислив на расчетные счета указанного предприятия свыше 103 млн рублей для производства работ по реконструкции той же самой насосно-фильтровальной станции. При этом обвиняемый вновь не обеспечил эффективное расходование бюджетных средств, контроль за ходом, качеством и надлежащей приемкой работ.

Кроме того, с ведома Функа работы велись на основе проектной документацией, не обеспечивающей при вводе насосно-фильтровальной станции в эксплуатацию подачу населению воды надлежащего качества.

В результате действий обвиняемого население города Куйбышева численностью более 42 тыс. человек при пользовании жилищно-коммунальными услугами не обеспечено водой надлежащего качества. Приведенное обстоятельство следствием расценено как существенное нарушение прав и законных интересов граждан. Установленная в ходе расследования сумма материального ущерба превышает 103 млн рублей.

С целью возмещения причиненного вреда по уголовному делу установлено имущественное состояние обвиняемого, наложен арест на принадлежащий последнему объект недвижимости. По ходатайству следователя обвиняемый временно отстранен от должности главы района, помещён под домашний арест.

По уголовному делу собраны достаточные доказательства, в связи с чем с утвержденным обвинительным заключением оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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