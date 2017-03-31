В четверг, 30 марта, в универсальном спорткомплексе «МТЛ Арена» прошел первый форум общественности Самарской области «Экстремизму – нет!». В зале собрались студенты и преподаватели высших и средних учебных заведений региона, педагоги и директора школ, представители молодых специалистов на предприятиях, общественники.

В работе форума приняли участие губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин, Герой России, председатель комитета по обороне Государственной Думы РФ В.А.Шаманов, председатель Самарской Губернской Думы В.Ф.Сазонов, председатель региональной Общественной палаты В.А.Сойфер, председатель Совета ректоров Самарской области, ректор СамГМУ Г.П.Котельников.

В ходе мероприятия участникам продемонстрировали документальный фильм «Экстремизму – нет!». В нем показаны технологии, которые применяются для расшатывания ситуации как в нашей стране, так и за рубежом, сообщает официальный регионального правительства.

О своем отношении к возросшей активности деструктивных сил, звучащим экстремистским призывам молодым людям рассказали участники форума. Оценку сегодняшней ситуации в обществе дал В.А.Шаманов. Он отметил, что за последний век страна пережила множество потрясений: революция, гражданская война, война на Кавказе.

«Нам не нужны учителя из-за рубежа, — подчеркнул Герой России. — Мы сами воспитаем нашу молодежь, за которой будущее России. Привьем ей правильные ценности».

В.А.Шаманов также отметил, что случаи терроризма и экстремизма, к сожалению, возникают и в нашей стране. И гражданам России необходимо объединиться для борьбы с ними.

«Давайте будем ответственны перед нашей Родиной, нашим общим домом. И вместе нам все по плечу», — призвал участников форума В.А.Шаманов.

Председатель Самарской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ А.В.Гудкова отметила, что в последнее время из системы образования ушел воспитательный акцент. В результате молодежь подчас выбирает ложные ценности. А.В.Гудкова предложила студентам, участвующим в форуме, рассказать своим сверстникам в классе или учебной группе об опасностях экстремистских организаций: «За бездумным выполнением указаний людей, желающих нам зла может быть и уголовная ответственность. Мы привыкли к спокойной, размеренной жизни, но так может быть не всегда. И ужасы, творящиеся в Сирии, Ливии, на Украине, тому пример. Вы, молодые образованные люди, завтра будете отвечать за нашу страну, будете элитой общества. Не позволяйте тем, кто хочет нам зла, победить. Постарайтесь улучшить созданное нами и двигаться вперед».

Итоги работы форума подвел Н.И.Меркушкин. «Наша страна прошла через многое. Мы 25 лет назад потеряли более половины промышленного, экономического, социально-экономического потенциала. А все из-за того, что многие не смогли осмыслить те процессы, которые происходили в 80-е годы, не смогли осмыслить ситуацию», — подчеркнул губернатор. Он добавил, что жители региона не должны повторять ошибки прошлого и раскачивать ситуацию.

Глава региона отметил: без организованности, без оперативности реагирования на позитивные вещи сегодня невозможно стать лидером. «Невозможно конкурировать без знаний, в том числе, не только профессиональных, но и знаний в процессах общественных, происходящих в твоем регионе, в стране, мире. Если ты это знаешь, ты обязательно выберешь правильный вектор», — заметил Н.И.Меркушкин. Глава региона добавил, что фильм, который был показан во время форума, заслуживает того, чтобы жители области посмотрели его и сделали свои выводы.

«Будущее – это вы, – обратился к молодым людям Губернатор. – А счастливым будущее может быть только тогда, когда мы будем руководствоваться не эмоциями, а трезвым умом, глубоким анализом происходящего и народным принципом «семь раз отмерь – один отрежь». Если мы ко всему будем подходить именно так, то пройдет немного времени, и Россия станет страной, куда многие захотят приехать и здесь жить».

По итогам форума была принята резолюция, которую зачитал В.А.Сойфер: «Граждане хорошо ощущают, насколько актуально сегодня созидательное, конструктивное сотрудничество всех политических, хозяйственно-экономических, общественных сил региона во имя решения важнейших вопросов, от которых зависит развитие Самарской области и благосостояние каждого ее жителя. Нельзя допустить, чтобы экстремистские поползновения помещали этой созидательной работе».

Также он отметил: «Героическая история нашей страны убедительно показывают, что совместными усилиями мы способны достойно ответить на самые сложные вызовы времени!».

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