Кадеты Казачьего кадетского корпуса имени Героя Российской Федерации Олега Куянова из Бердска стали первыми на XIV Всероссийском сборе воспитанников кадетских корпусов и школ из регионов Российской Федерации. Сбор проходил с 27 марта по 31 марта 2017 года в Москве.

В сборе приняли участие более 700 учащихся кадетских учебных заведений — классов, школ, корпусов различного профиля: общеобразовательных, МЧС, МВД, казачьих обществ, морских центров, военно-патриотических объединений от Камчатки до Кубани. Новосибирскую область представляла команда бердских кадет.

Конкурсная программа сбора включала в себя смотр строя и песни (прохождение торжественным маршем в строю с музыкальным сопровождением, прохождение в строю с песней), спортивные соревнования (подтягивание, встречная эстафета, разборка-сборка учебного автомата , перетягивание каната), военно-историческую викторину, конкурс «Альбом команды».

Бердчане стали лучшими в шести номинациях: — «Встречная эстафета»; — «Подтягивание на перекладине»; — «Перетягивание каната»; — «Разборка-сборка учебного автомата»; — «Прохождение торжественным маршем в строю с музыкальным сопровождением»; — «Прохождение в строю с песней».

В двух оставшихся номинациях «Военно-историческая викторина» и «Альбом команды» кадеты Казачьего кадетского корпуса имени Героя Российской Федерации Олега Куянова стали вторыми. В результате кадеты Бердска стали лучшими в общекомандном зачете.

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