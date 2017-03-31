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Четверть россиян верят, что Солнце крутится вокруг Земли

Каждый четвертый житель России убежден, что это Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот, рассказал в интервью «Известиям» гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров.

Социологи на протяжении нескольких лет задают россиянам этот вопрос, и всякий раз значительная часть населения демонстрирует приверженность альтернативному взгляду на устройство мира.

«По данным опроса ВЦИОМ, четверть россиян верит в то, что не Земля вращается вокруг Солнца, а Солнце вокруг Земли. Это социологический факт, который мы установили, затем перепроверили и снова подтвердили», — сообщил Федоров.

Глава ВЦИОМа признался, что был поражен ответом части россиян на этот вопрос — другие социологические данные его настолько не впечатляли.

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Четверть россиян верят, что Солнце крутится вокруг Земли

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 31 марта 2017 г. [12:40]

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Курьер.Среда.Бердск

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