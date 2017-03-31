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Потоп и бездорожье: Разлились «моря» на дорогах Бердска

Оттепель полностью обнажила бердские дороги, а вместе с ними — многочисленные ямы и выбоины. К тому же, сильный ливень, прошедший 30 марта, добавил на проезжие части воды. «Курьер. Среда. Бердск» посмотрел, разлились ли на дорогах традиционные и многолетние моря, и где можно в буквальном смысле провалиться под землю.

Много лет перекресток возле торгового центра «Орбита» у бердчан ассоциировался с потопом. В 2014 году, помнится, там с фарами уходил под воду «ЗиЛ» после продолжительного летнего дождя. По весне перекресток тоже можно было пересечь лишь вплавь. Но, судя по всему, теперь «орбитальное» море в прошлом.

Дело в том, что в 2016 году там построили новую ливневку. И она работает. Традиционной лужи, глубина которой доходила до полуметра, нет.

И впервые за несколько лет нет стихийной реки на дороге по улице Космической. Туда каждый год стекала вода с полей. По дороге можно было запросто сплавляться на байдарке. Но сегодня проезжая часть абсолютно сухая. Опять же благодаря новой ливневке.

Относительно сухо на центральных дорогах по ул. Ленина и Первомайской. Правда, на последней случилось несколько провалов. Они огорожены, и близко к ним лучше не подходить — может провалиться. Обвал случился из-за старого коллектора, который постепенно меняют вот уже несколько лет. Сейчас дыры на дорогах устраняют специалисты Комбината бытовых услуг. Один провал уже ликвидирован — его залили бетоном.

Клин клином вышибает, вот и в Бердске мелкие лужи исчезли из-за сильных порывов ветра. И хотя ураган — явление опасное, бердчане отмечают: зато воду с дороги «выдуло».

Но «выдуло» далеко не везде. Огромное «море» появилось на улице Боровой, напротив дома 4/9. Вода полностью затопила отрезок дороги (порядка 50 метров). Глубина лужи достигает 40-50 см, и автомобили с низкой посадкой погружаются в нее вместе с колесами. Когда машина проезжает по воде, брызги сдувает ветром в сторону прохожих.

Начальник управления ЖКХ Владимир Захаров заверил, что сегодня же огромную лужу откачают с помощью техники. Кроме того, на Боровой залатают ямы.

Как после бомбежки выглядит улица Свердлова. Не отстает улица Химзаводская. Перед приездом губернатора там хоть и частично залатали дыры, но машину все равно трясет как на стиральной доске.

Автор видео Ксения Горелова

Лужи стоят на улице Красноармейской и Рогачева. Вообще в Микрорайоне очень много ям на дороге, особенно в районе остановки «Торговый центр». Видимо, аварийный ремонт до них еще не дошел. По словам Захарова, коммунальщики обязательно проведут ремонтные работы в Микрорайоне. Уже сегодня техника идет по Красноармейской и Боровой.

Хуже всего сейчас приходится частному сектору. Как сообщают читатели «Курьер. Среда. Бердск», на ул. Павлова в сторону микрорайона Южного забуксовал «УАЗ». Его вытаскивал из вязкой грязи трактор. Дорогу развезло, и остается только ждать, когда она высохнет.

От редакции Знаете, где самые глубокие ямы и самые большие лужи? Присылайте фотографии на эл. почту bkurer@mail.ru  или на Вотсап 8-953-878-90-10.

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Потоп и бездорожье: Разлились «моря» на дорогах Бердска

Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 31 марта 2017 г. [12:25]

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