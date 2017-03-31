Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщили в ведомстве 30 марта.

По предварительным данным, 27 марта в селе Богучаны 3-месячная девочка почувствовала себя плохо, в связи с чем ее 30-летняя мать вызвала скорую помощь. Ребенок был доставлена в отделение реанимации КГБУЗ «Богучанская РБ» с признаками истощения в состоянии клинической смерти.

Пациентке проводились реанимационные мероприятия, но через некоторое время девочка скончалась. В ходе осмотра тела младенца повреждений не обнаружено. При этом установлена макроскопическая картина истощения, обезвоживания, анемии, на данный момент неуточненного генеза, а также признаки недостаточного ухода за ребенком.

В период первых месяцев жизни ребенок находился на смешанном (как грудном так и искусственном) вскармливании. В ходе предварительного следствия назначена судебно-медицинская экспертиза тела погибшей, опрошена мать, которая сообщила, что в последние две недели у ее дочери была кишечная инфекция.

Мать характеризуется как социально неблагополучная, одна воспитывает 4 детей, злоупотребляет спиртным. Следственными органами информация о семье передана в подразделение по делам несовершеннолетних полиции . В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается.

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