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29 марта открылась регистрация участников «Тотального диктанта», который состоится 8 апреля. НГУЭУ выступает одной из офлайн-площадок акции. Авторский текст Леонида Юзефовича в нархозе прочтет робот-«диктатор».
«В век гаджетов и коротких сообщений появляются характерные ошибки в правописании, – отмечает проректор по учебной работе НГУЭУ Владимир Ромашин. – Участие в «Тотальном диктанте», безусловно, отражается на общем уровне образованности. Тот факт, что акция с каждым годом набирает популярность, подтверждает: быть образованным сегодня – модно».
Написать диктант можно будет в четырех аудиториях университета. В одной из них текст прочтет робот, которого организаторы акции назвали Диктатором. Известно, что это единственный подобный робот в Новосибирске. Он может говорить, свободно перемещаться и двигать головой. После написания диктанта с роботом-«диктатором» можно будет пообщаться и сфотографироваться.
В 2015 году в нархозе проверили свою грамотность 560 человек. Текст писателя Евгения Водолазкина в аудиториях вуза читали актёры Новосибирского академического молодёжного театра «Глобус» — Елена Гофф, Владимир Дербенцев и Никита Зайцев, а также известный филолог и литератор Вячеслав Боярский.
В 2016 году «Тотальный диктант» в НГУЭУ написали 600 человек. Известными «диктаторами» текста детского писателя Андрея Усачева стали экс-директор городского портала НГС.Новости Ива Аврорина, талисман хоккейной команды «Сибирь» Злобный снеговик и представители дуэта «АЛМАС», известного по песне «Город 54», рассказала Елена Танажко, пресс-секретарь НГУЭУ.
В Бердске Тотальный диктант можно будет написать в детской библиотеке и молодежном центре «Сто друзей».
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 31 марта 2017 г. [12:05]
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