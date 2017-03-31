29 марта открылась регистрация участников «Тотального диктанта», который состоится 8 апреля. НГУЭУ выступает одной из офлайн-площадок акции. Авторский текст Леонида Юзефовича в нархозе прочтет робот-«диктатор».

«В век гаджетов и коротких сообщений появляются характерные ошибки в правописании, – отмечает проректор по учебной работе НГУЭУ Владимир Ромашин. – Участие в «Тотальном диктанте», безусловно, отражается на общем уровне образованности. Тот факт, что акция с каждым годом набирает популярность, подтверждает: быть образованным сегодня – модно».

Написать диктант можно будет в четырех аудиториях университета. В одной из них текст прочтет робот, которого организаторы акции назвали Диктатором. Известно, что это единственный подобный робот в Новосибирске. Он может говорить, свободно перемещаться и двигать головой. После написания диктанта с роботом-«диктатором» можно будет пообщаться и сфотографироваться.

В 2015 году в нархозе проверили свою грамотность 560 человек. Текст писателя Евгения Водолазкина в аудиториях вуза читали актёры Новосибирского академического молодёжного театра «Глобус» — Елена Гофф, Владимир Дербенцев и Никита Зайцев, а также известный филолог и литератор Вячеслав Боярский.

В 2016 году «Тотальный диктант» в НГУЭУ написали 600 человек. Известными «диктаторами» текста детского писателя Андрея Усачева стали экс-директор городского портала НГС.Новости Ива Аврорина, талисман хоккейной команды «Сибирь» Злобный снеговик и представители дуэта «АЛМАС», известного по песне «Город 54», рассказала Елена Танажко, пресс-секретарь НГУЭУ.

В Бердске Тотальный диктант можно будет написать в детской библиотеке и молодежном центре «Сто друзей».

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