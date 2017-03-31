Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Робот прочитает текст Тотального диктанта в новосибирском нархозе

29 марта открылась регистрация участников «Тотального диктанта», который состоится 8 апреля. НГУЭУ выступает одной из офлайн-площадок акции. Авторский текст Леонида Юзефовича в нархозе прочтет робот-«диктатор».

«В век гаджетов и коротких сообщений появляются характерные ошибки в правописании, – отмечает проректор по учебной работе НГУЭУ Владимир Ромашин. – Участие в «Тотальном диктанте», безусловно, отражается на общем уровне образованности. Тот факт, что акция с каждым годом набирает популярность, подтверждает: быть образованным сегодня – модно».

Написать диктант можно будет в четырех аудиториях университета. В одной из них текст прочтет робот, которого организаторы акции назвали Диктатором. Известно, что это единственный подобный робот в Новосибирске. Он может говорить, свободно перемещаться и двигать головой. После написания диктанта с роботом-«диктатором» можно будет пообщаться и сфотографироваться.

В 2015 году в нархозе проверили свою грамотность 560 человек. Текст писателя Евгения Водолазкина в аудиториях вуза читали актёры Новосибирского академического молодёжного театра «Глобус» — Елена Гофф, Владимир Дербенцев и Никита Зайцев, а также известный филолог и литератор Вячеслав Боярский.

В 2016 году «Тотальный диктант» в НГУЭУ написали 600 человек. Известными «диктаторами» текста детского писателя Андрея Усачева стали экс-директор городского портала НГС.Новости Ива Аврорина, талисман хоккейной команды «Сибирь» Злобный снеговик и представители дуэта «АЛМАС», известного по песне «Город 54», рассказала Елена Танажко, пресс-секретарь НГУЭУ.

В Бердске Тотальный диктант можно будет написать в детской библиотеке и молодежном центре «Сто друзей».

Новости smi2.ru

  • Фонетику сократят, а диктанты увеличат в школе (3)
  • Тотальный диктант-2015 напишут и в пансионате Бердска (0)
  • Тотальный диктант пройдет в Бердске (5)
  • Тотальный диктант напишут в Бердске в День космонавтики (1)
  • Следом за «Тотальным диктантом» жители Бердска напишут его математический аналог (1)
Робот прочитает текст Тотального диктанта в новосибирском нархозе

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 31 марта 2017 г. [12:05]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[14:15] Сотрудники «Лиги» сами в шоке!

[14:05] Что происходит с очередью в детские сады Бердска

[13:45] Митрополит освятит Богоявленский храм 1 апреля в Бердске

Все новости

[14:15] Сотрудники «Лиги» сами в шоке!

[14:05] Что происходит с очередью в детские сады Бердска

[13:45] Митрополит освятит Богоявленский храм 1 апреля в Бердске


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 5.3 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 46%, облачность: 76%

31 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 4.4 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 14%, облачность: 56%

01 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: западный, юго-западный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 57%

02 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: