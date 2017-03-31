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Протестуют против коррупции в регионах с низкой явкой на выборах

Как сообщает газета «Ведомости», агентство Sigma Expert изучило численность участников антикоррупционных акций в разных городах России и обнаружило взаимосвязь с явкой на выборах в Госдуму в сентябре 2016 года. Чем ниже была явка, тем больший процент от общего числа жителей пришел на протестные митинги.

Лидерами в этом плане стали Смоленск, Комсомольск-на-Амуре, Чита, Владивосток, Пермь, где на парламентских выборах явка не превышала 42%, а в большинстве случае не дотягивала и до 40%.

Основным исключением стала Махачкала, где голосовать за депутатов нижней палаты пришли 88% избирателей, а по проценту протестующих она оказалась на первом месте. Однако эксперт по выборам Андрей Бузин объяснил это тем, что в столице Дагестана были доказанные случаи завышения явки в десять раз.

Использование Sigma Expert технологии big data позволило выяснить методы мобилизации участников протестных акций. Если в ходе так называемых белоленточных протестов 2011–2012 годов основной площадкой был Facebook, то теперь основным инструментом стал «ВКонтакте». Причем в ряде случаев заявки подавались без участия штабов Алексея Навального, а в Москве его сторонники создали группу поддержки «ВКонтакте» только после того, как выяснилось, что необычно много людей собрались в этой социальной сети в Санкт-Петербурге, заявила пресс-секретарь оппозиционного политика Кира Ярмыш.

Антикоррупционные акции 26 марта по всей стране собрали по различным оценкам несколько десятков тысяч человек. В большинстве случае митинги и шествия не были санкционированы властями, что привело к массовым задержаниям. Так, в Москве в отделения были отправлены более 930 человек, в том числе и почти все руководство Фонда борьбы с коррупцией.

Новосибирск вошел в число лидеров по массовости протестных акций. В Бердске на пикет против коррупции вышли около 40 человек. Организатора бердской акции Дениса Пискунова будут судить за нарушение закона о митингах. По административной статье ему грозит до 10 суток ареста. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» 31 марта, пока дата судебного заседания не назначена.

Президент Владимир Путин накануне назвал неправильным использование борьбы с коррупцией в политических целях. По его словам, это является «инструментом «арабской весны» и «стало поводом для государственного переворота на Украине».

Одной из тем антикоррупционных акций стало требование к властям отреагировать на фильм-расследование ФБК «Он вам не Димон», в котором говорилось о недвижимости и земельных участках, которыми владеют фонды, связанные, как указывает ФБК, с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

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Протестуют против коррупции в регионах с низкой явкой на выборах

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 31 марта 2017 г. [11:40]

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